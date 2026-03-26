Revolución en el fútbol: las nuevas reglas que se aplicarán en el Mundial 2026
La FIFA confirmó nuevas reglas para el Mundial 2026: cambios rápidos, VAR ampliado y sanciones por demoras que modificarán el ritmo del juego.
El Mundial 2026 marcará la implementación de nuevas reglas impulsadas por la FIFA y la IFAB para reducir la pérdida de tiempo y mejorar la fluidez del juego. Cambios exprés, cronómetros visibles y un VAR ampliado buscarán transformar el ritmo de los partidos en la próxima Copa del Mundo.
La FIFA oficializó una serie de modificaciones reglamentarias que debutarán en la próxima Copa del Mundo, con el objetivo de aumentar el tiempo efectivo de juego y reducir las demoras que suelen interrumpir el desarrollo de los partidos. Las nuevas disposiciones fueron elaboradas por la International Football Association Board (IFAB) y apuntan a limitar prácticas habituales que afectan la continuidad del juego, como las sustituciones lentas, las protestas excesivas o las reanudaciones demoradas.
El fin de las demoras y los cambios lentos en el Mundial 2026
Una de las principales novedades estará vinculada al tiempo permitido para realizar modificaciones. Los futbolistas sustituidos deberán abandonar el campo en un máximo de 10 segundos. En caso de exceder ese límite, el reemplazante no podrá ingresar hasta que transcurra un minuto, dejando a su equipo momentáneamente con un jugador menos.
Además, se aplicará un cronómetro de 5 segundos para los saques de banda y de meta. Si el árbitro considera que existe una demora injustificada, la posesión pasará al rival. En el caso de los saques de meta, la sanción podrá derivar en un tiro de esquina para el equipo contrario. Otra medida apunta a reducir interrupciones por atención médica. Salvo en jugadas sancionables con tarjeta, los jugadores que reciban asistencia deberán permanecer un minuto fuera del campo antes de poder regresar.
Puntos clave del nuevo reglamento FIFA para el Mundial 2026
- Sustituciones rápidas: el jugador que sale tendrá 10 segundos para abandonar el campo; si demora, su equipo jugará con uno menos durante un minuto.
- Cronómetro en reanudaciones: habrá un límite de 5 segundos para ejecutar saques de banda y de meta. Si no se cumple, la posesión será para el rival.
- Atención médica controlada: los futbolistas asistidos deberán permanecer un minuto fuera del campo antes de reingresar, salvo en jugadas de tarjeta.
- VAR ampliado: el videoarbitraje podrá intervenir en segundas amarillas y en decisiones incorrectas de tiros de esquina.
- Solo el capitán podrá hablar con el árbitro: cualquier otro jugador que proteste será sancionado con tarjeta amarilla.
VAR ampliado y mayor autoridad para los árbitros en el Mundial 2026
El VAR tendrá nuevas atribuciones en el Mundial 2026, ya que podrá revisar jugadas relacionadas con segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsión, además de intervenir ante córners mal otorgados. A su vez, la FIFA buscará reforzar la autoridad arbitral dentro del campo. Solo el capitán de cada selección podrá dialogar con el juez tras una decisión relevante, mientras que cualquier otro futbolista que lo rodee o proteste será amonestado.
Con estas modificaciones, el organismo rector del fútbol pretende lograr partidos más dinámicos y con menos interrupciones, apostando por un mayor tiempo efectivo de juego en la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.
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