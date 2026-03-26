Revolución en el fútbol: las nuevas reglas que se aplicarán en el Mundial 2026

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Puntos clave del nuevo reglamento FIFA para el Mundial 2026

Sustituciones rápidas : el jugador que sale tendrá 10 segundos para abandonar el campo; si demora, su equipo jugará con uno menos durante un minuto.

: el jugador que sale tendrá 10 segundos para abandonar el campo; si demora, su equipo jugará con uno menos durante un minuto. Cronómetro en reanudaciones : habrá un límite de 5 segundos para ejecutar saques de banda y de meta. Si no se cumple, la posesión será para el rival.

: habrá un límite de 5 segundos para ejecutar saques de banda y de meta. Si no se cumple, la posesión será para el rival. Atención médica controlada : los futbolistas asistidos deberán permanecer un minuto fuera del campo antes de reingresar, salvo en jugadas de tarjeta.

: los futbolistas asistidos deberán permanecer un minuto fuera del campo antes de reingresar, salvo en jugadas de tarjeta. VAR ampliado : el videoarbitraje podrá intervenir en segundas amarillas y en decisiones incorrectas de tiros de esquina.

: el videoarbitraje podrá intervenir en segundas amarillas y en decisiones incorrectas de tiros de esquina. Solo el capitán podrá hablar con el árbitro: cualquier otro jugador que proteste será sancionado con tarjeta amarilla.

VAR ampliado y mayor autoridad para los árbitros en el Mundial 2026

El VAR tendrá nuevas atribuciones en el Mundial 2026, ya que podrá revisar jugadas relacionadas con segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsión, además de intervenir ante córners mal otorgados. A su vez, la FIFA buscará reforzar la autoridad arbitral dentro del campo. Solo el capitán de cada selección podrá dialogar con el juez tras una decisión relevante, mientras que cualquier otro futbolista que lo rodee o proteste será amonestado.

Con estas modificaciones, el organismo rector del fútbol pretende lograr partidos más dinámicos y con menos interrupciones, apostando por un mayor tiempo efectivo de juego en la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.