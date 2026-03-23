La lista de Uruguay para la fecha FIFA: dos del fútbol argentino y un regreso polémico
Marcelo Bielsa presentó la lista de Uruguay para la fecha FIFA: convocó a Muslera y Viña, del fútbol argentino, y habrá amistosos ante Inglaterra y Argelia.
Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de convocados de Uruguay para los amistosos internacionales de la fecha FIFA, en una nómina que incluye a dos futbolistas del fútbol argentino: Fernando Muslera y Matías Viña. Ambos deberán dejar momentáneamente sus clubes para sumarse a la preparación de la Celeste con vistas al Mundial 2026.
La convocatoria del arquero de Estudiantes de La Plata generó sorpresa, ya que no formaba parte del proceso del entrenador desde su participación en el Mundial de Qatar 2022. El experimentado guardameta, con pasado en Galatasaray, atraviesa un buen presente y viene de consagrarse campeón con el Pincha a fines de 2025.
En la nómina también llamó la atención la ausencia de Nahitan Nández, quien había sido citado en los últimos compromisos del seleccionado y cuenta con continuidad en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita. A su vez, se mantienen nombres habituales en el ciclo de Bielsa como Sergio Rochet, Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.
Durante esta ventana internacional, Uruguay disputará dos amistosos exigentes como preparación para la próxima Copa del Mundo. El primero será frente a Inglaterra el viernes a las 16.45, mientras que el martes 31 de marzo jugará ante Argelia desde las 15.30, rival que compartirá grupo con la Selección Argentina en el Mundial.
La lista de Uruguay para los amistosos ante Inglaterra y Argelia
- Sergio Rochet
- Santiago Mele
- Fernando Muslera
- Guillermo Varela
- José Luis Rodríguez
- Ronald Araújo
- José María Giménez
- Santiago Bueno
- Sebastián Cáceres
- Mathías Olivera
- Joaquín Piquerez
- Matías Viña
- Manuel Ugarte
- Nicolás Fonseca
- Emiliano Martínez
- Federico Valverde
- Nicolás De la Cruz
- Facundo Pellistri
- Facundo Torres
- Juan Manuel Sanabria
- Maximiliano Araújo
- Brian Rodríguez
- Agustín Canobbio
- Giorgian De Arrascaeta
- Rodrigo Aguirre
- Agustín Álvarez
- Federico Viñas
- Darwin Núñez
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