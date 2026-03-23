La lista de Uruguay para la fecha FIFA: dos del fútbol argentino y un regreso polémico

En la nómina también llamó la atención la ausencia de Nahitan Nández, quien había sido citado en los últimos compromisos del seleccionado y cuenta con continuidad en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita. A su vez, se mantienen nombres habituales en el ciclo de Bielsa como Sergio Rochet, Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.