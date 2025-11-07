Filoso cruce entre Abel Ferreira y Hernán Crespo por el poder económico del Palmeiras

Ferreira remarcó además que este modelo permitió mantener una gestión responsable y sostenible: “La venta de cuatro o cinco jugadores de la cantera ayudó a estabilizar al club. Este año hicimos inversiones, pero fue gracias a lo que generamos. Es solo una pequeña broma sobre cómo se gana dinero (ríe)”.

El DT luso cerró su reflexión con un mensaje que también sonó como una lección de gestión: “El dinero se gana trabajando con procesos, creyendo en algo. Invertís en los jóvenes, ganás títulos, el club crece y atrae patrocinadores. Todo es un círculo virtuoso”. Sus palabras no solo marcaron un contrapunto con Crespo, sino que también reforzaron la idea de que, en el fútbol moderno, la planificación a largo plazo puede ser tan decisiva como el presupuesto.