Todo definido: los dos amistosos que jugaría River en pretemporada

La idea se fue gestando con el correr de los días y está muy cerca de concretarse. El Millonario tendría dos partidos amistosos en enero, antes del inicio del Torneo Apertura 2026, frente a los dos gigantes del fútbol uruguayo: Nacional y Peñarol. El objetivo del cuerpo técnico es que el plantel sume ritmo futbolístico antes del debut oficial ante Barracas Central. Por ese motivo, Marcelo Gallardo solicitó la realización de al menos dos encuentros de preparación de este tipo, que se disputarían en suelo uruguayo.