Todo definido: los dos amistosos que jugaría River en pretemporada
El Millonario planifica dos amistosos en Uruguay ante Nacional y Peñarol como parte de la pretemporada, antes del debut en el Torneo Apertura 2026
River avanza con la planificación de su pretemporada y tiene en agenda dos amistosos internacionales en Uruguay. Luego del trabajo en San Martín de los Andes, el equipo de Marcelo Gallardo viajará a Punta del Este y podría enfrentar a Nacional y Peñarol como parte de la puesta a punto.
La idea se fue gestando con el correr de los días y está muy cerca de concretarse. El Millonario tendría dos partidos amistosos en enero, antes del inicio del Torneo Apertura 2026, frente a los dos gigantes del fútbol uruguayo: Nacional y Peñarol. El objetivo del cuerpo técnico es que el plantel sume ritmo futbolístico antes del debut oficial ante Barracas Central. Por ese motivo, Marcelo Gallardo solicitó la realización de al menos dos encuentros de preparación de este tipo, que se disputarían en suelo uruguayo.
Fechas tentativas y cronograma de trabajo para River
Por el momento, no hay confirmación oficial de fechas, pero está definido que los amistosos se jugarán después del 10 de enero. Ese día, la delegación dejará San Martín de los Andes tras una semana de trabajos intensos y viajará a Punta del Este para encarar la última etapa de la pretemporada.
Ya instalados en Uruguay, el primer amistoso podría disputarse el 11 o el 14 de enero, mientras que el segundo se jugaría el 17, ambos en la ciudad de Maldonado. El plantel permanecerá en esa zona hasta el 18 de enero, con los partidos incluidos en ese tramo final de preparación.
En concreto, River volará a la Patagonia el sábado 3 de enero para la parte más exigente de los trabajos físicos y se alojará allí solo una semana, ya que la planificación original fue ajustada para trasladar el cierre de la pretemporada a Uruguay.
Además del inicio de un nuevo ciclo futbolístico tras un 2025 negativo en lo deportivo, todas las miradas estarán puestas en los refuerzos. En el primer partido no oficial del año se espera ver los primeros minutos de Fausto Vera y Aníbal Moreno con la camiseta de River, en el marco de una pretemporada que empieza a tomar forma.
