Fin de ciclo: los tres jugadores que se van de Boca a fin de año

Con Diego Martínez en la cuerda floja, en las últimas horas se conoció que tres jugadores no seguirán a fin de año y desde la dirigencia no descartan alguna salida más para comenzar a renovar el plantel de cara al 2025. La salida de estos tres jugadores tiene un denominador común, y es que se van con el pase en su poder tras no renovar su contrato que finaliza el 31 de diciembre de este año. Además, a estos futbolistas, podrían sumarse otros dos nombres de peso que también tienen posibilidades de irse.