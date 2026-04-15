Fin de una era en la Champions League: la histórica decisión de UEFA que lo cambia todo
Tras casi tres décadas junto a Adidas, el torneo de clubes más importante del mundo dejará de usar la icónica pelota de las estrellas. Quién será el nuevo proveedor y a partir de cuándo.
El fútbol europeo se prepara para un cambio que impactará de lleno en la retina de los fanáticos. La UEFA confirmó que, luego de 26 temporadas ininterrumpidas, la Champions League dejará de utilizar el histórico balón diseñado por Adidas. La noticia marca el cierre de una etapa iniciada en 2001 y abre paso a un nuevo gigante del mercado deportivo.
¿Quién será el nuevo dueño de la pelota?
A partir de la temporada 2027-2028, Nike asumirá el diseño y suministro de la pelota oficial no solo para la Champions League, sino también para la Europa League y la Conference League. La marca estadounidense vuelve así al primer plano de la UEFA, lugar que ocupó brevemente entre 1997 y 2001.
Según informaron medios especializados como Financial Times y FourFourTwo, el acuerdo se cerró tras una licitación millonaria liderada por Relevent Football Partners. Se estima que el nuevo contrato superará los 40 millones de euros anuales, prácticamente el doble de lo que pagaba la firma alemana actualmente.
Uno de los puntos que más genera nostalgia y curiosidad es el diseño. Adidas posee los derechos de propiedad intelectual sobre el patrón de estrellas alineado con el logo del torneo. Al cambiar de proveedor, Nike se verá obligada a presentar una propuesta visual completamente disruptiva para el ciclo 2027-2031.
El último partido oficial con el balón Adidas será la final de la Champions League de junio de 2027 en Madrid. Luego de que esto suceda, Nike también desplazará a Kipsta (Decathlon), que actualmente provee a la Europa y Conference League, unificando todos los torneos bajo su sello. Para la marca de las tres tiras, este es un nuevo revés comercial, que se suma a la reciente pérdida del contrato con la Selección de Alemania.
"El icónico diseño de estrellas será reemplazado, marcando el mayor cambio de identidad visual en la Champions League en décadas", advirtió el periodista especializado Joe Mewis. De esta manera, la temporada 2026-2027 será la de la despedida para un objeto que se convirtió en un símbolo de estatus y mística en el deporte rey. A partir de allí, el "Swoosh" de Nike será el encargado de rodar en las noches más mágicas de Europa.
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