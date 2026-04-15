Fin de una era en la Champions League: la histórica decisión de UEFA que lo cambia todo

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El último partido oficial con el balón Adidas será la final de la Champions League de junio de 2027 en Madrid. Luego de que esto suceda, Nike también desplazará a Kipsta (Decathlon), que actualmente provee a la Europa y Conference League, unificando todos los torneos bajo su sello. Para la marca de las tres tiras, este es un nuevo revés comercial, que se suma a la reciente pérdida del contrato con la Selección de Alemania.