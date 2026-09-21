Final caliente en el Sudamericano de Vóley: la provocación de Brasil tras vencer a Argentina

El Campeonato Sudamericano de Vóley tuvo un cierre cargado de tensión y controversia en Río de Janeiro. La Selección Argentina cayó 3-0 ante Brasil con parciales de 25-20, 25-23 y 25-20 en la gran final del torneo, resultado que le otorgó al conjunto local el título continental y la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, lo que debió ser un festejo deportivo terminó empañado por un escándalo sobre el cierre.