Final caliente en el Sudamericano de Vóley: la provocación de Brasil tras vencer a Argentina
La Verdeamarela se consagró campeona continental en Río de Janeiro y sacó pasaje a Los Ángeles 2028. Sin embargo, un gesto de Darlan provocó un tenso cruce al terminar el partido.
El Campeonato Sudamericano de Vóley tuvo un cierre cargado de tensión y controversia en Río de Janeiro. La Selección Argentina cayó 3-0 ante Brasil con parciales de 25-20, 25-23 y 25-20 en la gran final del torneo, resultado que le otorgó al conjunto local el título continental y la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, lo que debió ser un festejo deportivo terminó empañado por un escándalo sobre el cierre.
Apenas se consumó el punto decisivo que selló la victoria local, Darlan, una de las principales figuras del seleccionado brasileño, realizó un innecesario gesto de "chau" con la mano hacia la red. La burla desató la furia inmediata del plantel argentino, cuyos integrantes fueron a buscar al atacante, generando empujones y momentos de máxima ebullición en la cancha antes de que la situación pudiera ser controlada.
La provocación de Brasil a Argentina y el cupo a Los Ángeles 2028
En lo estrictamente deportivo, el equipo argentino batalló y logró tramos de paridad durante el juego, pero no logró sostener el ritmo ante la potencia de su rival. Con la derrota, la Albiceleste no pudo abrochar el pasaje directo a la cita olímpica, aunque todavía mantiene vivas dos vías concretas para lograr la ansiada clasificación.
La primera oportunidad llegará en el Mundial 2027, certamen que se disputará en Polonia del 10 al 27 de septiembre y entregará tres plazas para aquellos seleccionados que aún no estén clasificados. La segunda opción pasa directamente por el ranking mundial de la FIVB, que otorgará otros tres cupos.
Hoy la Argentina se ubica en el puesto 15 de ese escalafón, por lo que será fundamental realizar una destacada actuación en la próxima Liga de Naciones para cosechar puntos y meterse en la máxima cita del deporte.
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