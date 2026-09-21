El fuerte descargo de Lucas Blondel por una frase sobre Morena Beltrán: "No me parece justo"

El futbolista también señaló que, desde su perspectiva, este tipo de expresiones no deberían formar parte de una discusión deportiva: “Uno siempre acepta las criticas e incluso insultos cuando son referidas a lo deportivo, pero sinceramente no escucho que hablen de otras mujeres de deportistas de esta forma”. Su mensaje no se limitó a cuestionar al periodista, también aprovechó para expresar lo que significa para él su relación.

La declaración de amor a Morena Beltrán

En medio de su descargo, el futbolista destacó el lugar que ocupa la periodista en su vida y aseguró que la relación representa uno de los aspectos que mayor felicidad le genera: “Más alla de esto, sí, les digo que haber encontrado el amor de mi vida y tener una mujer como ella que me hace mejor persona cada día es de las cosas que mas feliz me hace”.

Además, decidió responder a la referencia sobre su trayectoria profesional. Blondel sostuvo que está orgulloso del camino que construyó como futbolista y dejó la valoración sobre su carrera en manos de cada persona: “Y con respecto a mi carrera deportiva, ya que estamos, les digo que estoy muy orgulloso de lo que construí, mucho o poco? Según la mirada de cada uno. Para el luquitas que sufría de niño, muchísimo!”

Hacia el final de su publicación, Blondel explicó que durante mucho tiempo eligió dejar pasar este tipo de comentarios, pero que también aprendió que expresar una postura puede ser válido siempre que se haga con respeto: “Entiendo las reglas del juego y dejo pasar la mayoría de estas cosas, pero también aprendi que esta bueno expresarse, con respeto por supuesto”. El jugador cerró su mensaje con una invitación a evitar las confrontaciones y los mensajes de odio: “Sean felices y no odien que hace mal!”.

La periodista también reaccionó públicamente al mensaje de su pareja y respondió a la publicación de Blondel con una breve pero contundente muestra de afecto. “Sobran las palabras te amo para siempre”, escribió, acompañando el mensaje con un emoji de orgullo y un corazón rojo con una curita.