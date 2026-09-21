El fuerte descargo de Lucas Blondel por una frase sobre Morena Beltrán: "No me parece justo"
El futbolista de Huracán cuestionó al periodista Lucas Schmidt por una expresión sobre su futura esposa y remarcó que no acepta comentarios sobre su vida personal.
Lucas Blondel salió públicamente en defensa de su pareja Morena Beltrán después de una polémica frase pronunciada por el periodista deportivo Lucas Schmidt. El futbolista de Huracán cuestionó con dureza el comentario y explicó por qué decidió responder a través de sus redes sociales.
La controversia comenzó luego de que Schmidt hiciera una referencia a la relación entre Blondel y la periodista en el marco de un comentario futbolístico. “Cómo vas a perder de local siendo River con un gol de un tipo que lo mejor que hizo en su carrera futbolística es comerse al caramelo de Morena Beltrán”, sostuvo.
La frase generó la reacción del defensor, quien consideró que la manera de referirse a Beltrán excedió los límites de una crítica deportiva. El lateral derecho publicó un extenso descargo en el que dejó clara su postura y también habló de su propia carrera profesional.
El fuerte descargo de Lucas Blondel
Blondel sostuvo que comprende las reglas de la exposición pública y que acepta las críticas vinculadas con su desempeño dentro de una cancha. Sin embargo, marcó una diferencia cuando los comentarios involucran a su pareja.
“Lamentablemente hoy en día se celebran este tipo de contenidos y la verdad no me parece justo tener que aguantar que una persona que se hace llamar periodista deportivo hable de esta manera de mi futura mujer, describiéndola como un 'caramelo', poniendo una foto en malla y diciendo que conseguirla sea un logro, como si fuera un premio a ganar”, explicó tajantemente.
El futbolista también señaló que, desde su perspectiva, este tipo de expresiones no deberían formar parte de una discusión deportiva: “Uno siempre acepta las criticas e incluso insultos cuando son referidas a lo deportivo, pero sinceramente no escucho que hablen de otras mujeres de deportistas de esta forma”. Su mensaje no se limitó a cuestionar al periodista, también aprovechó para expresar lo que significa para él su relación.
La declaración de amor a Morena Beltrán
En medio de su descargo, el futbolista destacó el lugar que ocupa la periodista en su vida y aseguró que la relación representa uno de los aspectos que mayor felicidad le genera: “Más alla de esto, sí, les digo que haber encontrado el amor de mi vida y tener una mujer como ella que me hace mejor persona cada día es de las cosas que mas feliz me hace”.
Además, decidió responder a la referencia sobre su trayectoria profesional. Blondel sostuvo que está orgulloso del camino que construyó como futbolista y dejó la valoración sobre su carrera en manos de cada persona: “Y con respecto a mi carrera deportiva, ya que estamos, les digo que estoy muy orgulloso de lo que construí, mucho o poco? Según la mirada de cada uno. Para el luquitas que sufría de niño, muchísimo!”
Hacia el final de su publicación, Blondel explicó que durante mucho tiempo eligió dejar pasar este tipo de comentarios, pero que también aprendió que expresar una postura puede ser válido siempre que se haga con respeto: “Entiendo las reglas del juego y dejo pasar la mayoría de estas cosas, pero también aprendi que esta bueno expresarse, con respeto por supuesto”. El jugador cerró su mensaje con una invitación a evitar las confrontaciones y los mensajes de odio: “Sean felices y no odien que hace mal!”.
La periodista también reaccionó públicamente al mensaje de su pareja y respondió a la publicación de Blondel con una breve pero contundente muestra de afecto. “Sobran las palabras te amo para siempre”, escribió, acompañando el mensaje con un emoji de orgullo y un corazón rojo con una curita.
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