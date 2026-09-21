Buenos recuerdos para Franco Colapinto: así es una vuelta en el circuito callejero de Bakú
El piloto argentino volverá a correr este fin de semana en el circuito donde sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 arriba del Williams.
Con el Gran Premio de Azerbaiyán a la vuelta de la esquina, Franco Colapinto disputará su segunda carrera como piloto oficial de Williams en la Fórmula 1. Esto supone un complicado desafío para argentino, quien tendrá que mostrar sus habilidades en el circuito callejero de Bakú, uno de los más difíciles que tiene el calendaría de la máxima categoría del automovilismo.
El trazado tiene una longitud de 6,003 kilómetros y se extiende a través de dos áreas contrastantes de la capital azerbaiyana: el casco antiguo, con sus curvas estrechas y secciones lentas que demandan gran precisión, y la zona moderna, que incluye una recta de 2,2 kilómetros donde los pilotos alcanzan velocidades cercanas a los 350 km/h.
La pista es notablemente angosta en comparación con otros circuitos, con tramos super reducidos, lo que hace que cualquier error sea costoso, ya que los muros cercanos no permiten margen de maniobra. Uno de los puntos más críticos del circuito es la Curva 8, también conocida como la “Curva del Castillo”. Este sector es famoso por su complejidad y riesgo.
La Curva 8 es un angosto zigzag que los pilotos deben atravesar a aproximadamente 100 km/h, mientras que un coche común la transitaría a unos 20 km/h. El riesgo de tomar esta curva a alta velocidad es significativo, ya que un error puede eliminar a un piloto de la carrera en un instante.
Con su ancho de solo 7,6 metros, es tan estrecha que ni siquiera tres coches pueden pasar uno al lado del otro en su interior. Debido a su peligrosidad, se han realizado ajustes en el diseño de la curva a lo largo de los años, incluyendo la eliminación de los bordillos de plástico y su reemplazo por versiones pintadas para mejorar la seguridad.
Franco Colapinto vuelve a Bakú, el circuito donde hizo historia en la Fórmula 1
La relación entre Colapinto y el circuito callejero de Bakú comenzó de la mejor manera posible. En 2024, durante apenas su segunda participación en la Máxima y todavía como piloto de Williams, el argentino consiguió meterse en la Q3. Su actuación en la clasificación ya había sido destacada: terminó noveno y se aseguró una posición de partida privilegiada para afrontar una carrera particularmente exigente.
El domingo volvió a responder: cruzó la línea de llegada en el octavo puesto, por delante de Lewis Hamilton, y sumó los primeros cuatro puntos de su carrera en la F1. Aquella actuación significó un momento importante en su llegada a la categoría y convirtió a Bakú en uno de los circuitos más significativos de su trayectoria.
Un año después, la historia fue completamente diferente. Ya como integrante de Alpine, sufrió un fuerte accidente durante la Q1. El impacto lo dejó fuera de la clasificación y obligó al equipo a trabajar sobre el monoplaza para que pudiera participar de la carrera. Finalmente, el argentino largó desde el 16° lugar.
Durante la competencia logró avanzar posiciones y llegó a acercarse a la zona de puntos. Sin embargo, en la vuelta 17 recibió un golpe de Alex Albon que terminó complicando todavía más su carrera. El incidente dejó al argentino nuevamente en el fondo de la clasificación y con daños en su auto
Los horarios del GP de Azerbaiyán para Argentina
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9:00
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