Buenos recuerdos para Franco Colapinto: así es una vuelta en el circuito callejero de Bakú

Con su ancho de solo 7,6 metros, es tan estrecha que ni siquiera tres coches pueden pasar uno al lado del otro en su interior. Debido a su peligrosidad, se han realizado ajustes en el diseño de la curva a lo largo de los años, incluyendo la eliminación de los bordillos de plástico y su reemplazo por versiones pintadas para mejorar la seguridad.

Franco Colapinto vuelve a Bakú, el circuito donde hizo historia en la Fórmula 1

La relación entre Colapinto y el circuito callejero de Bakú comenzó de la mejor manera posible. En 2024, durante apenas su segunda participación en la Máxima y todavía como piloto de Williams, el argentino consiguió meterse en la Q3. Su actuación en la clasificación ya había sido destacada: terminó noveno y se aseguró una posición de partida privilegiada para afrontar una carrera particularmente exigente.

El domingo volvió a responder: cruzó la línea de llegada en el octavo puesto, por delante de Lewis Hamilton, y sumó los primeros cuatro puntos de su carrera en la F1. Aquella actuación significó un momento importante en su llegada a la categoría y convirtió a Bakú en uno de los circuitos más significativos de su trayectoria.

Un año después, la historia fue completamente diferente. Ya como integrante de Alpine, sufrió un fuerte accidente durante la Q1. El impacto lo dejó fuera de la clasificación y obligó al equipo a trabajar sobre el monoplaza para que pudiera participar de la carrera. Finalmente, el argentino largó desde el 16° lugar.

Durante la competencia logró avanzar posiciones y llegó a acercarse a la zona de puntos. Sin embargo, en la vuelta 17 recibió un golpe de Alex Albon que terminó complicando todavía más su carrera. El incidente dejó al argentino nuevamente en el fondo de la clasificación y con daños en su auto

Los horarios del GP de Azerbaiyán para Argentina

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

5:30 Práctica Libre 2: 9:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

5:30 Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre