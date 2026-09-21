Nicolás Tagliafico habló sobre su futuro en la Selección Argentina tras el adiós de Messi: "Etapa final"
El lateral arribó a Buenos Aires para disputar la fecha FIFA de despedidas, se refirió al recambio generacional y dejó en claro en qué momento personal se encuentra.
Tiempos de recambio y profunda emoción se viven en el predio de Ezeiza. En el marco de una fecha FIFA histórica que marcará la despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi de la camiseta albiceleste, la Selección Argentina comenzó a sumar a sus futbolistas convocados. Entre ellos se destaca la llegada de Nicolás Tagliafico, quien al desembarcar en el país reafirmó que atraviesa el tramo decisivo de su gloriosa etapa con la Scaloneta.
Al ser consultado por la prensa sobre su presente y los cambios que afronta el plantel tras el Mundial 2026, el defensor del Olympique de Lyon no dudó: "Estoy en mi etapa final", reconoció con franqueza. El surgido en Banfield, que disputó las cinco finales del ciclo conducido por Lionel Scaloni, reflexionó sobre la exigencia física y la necesidad de dar un paso al costado en el momento indicado, aunque descartó un retiro inmediato de las canchas y se ilusiona con estirar su carrera en Europa.
El futuro de Tagliafico, los convocados por Scaloni y la despedida de Messi
Respecto al impacto que genera el fin de una era encabezada por la Pulga, el lateral expresó: "Es duro siempre cuando pasan estas cosas, pero hay que saber que esta es la realidad, que tarde o temprano iba a pasar. Hay que asimilarlo y trabajar duro para lo que viene". Mientras cursa la carrera de director técnico, el zurdo de 34 años busca recuperar su mejor forma física tras una molestia muscular que le impidió sumar minutos el último fin de semana en la Ligue 1.
Tagliafico forma parte de una lista de 37 futbolistas citados por Scaloni para asumir los compromisos amistosos frente a Bolivia (30 de septiembre en Córdoba), Burkina Faso (3 de octubre en Buenos Aires) y Benín (6 de octubre en el Monumental). De la nómina original será desafectado Thiago Almada por un desgarro en el cuádriceps, mientras que figuras como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso dirán presente para acompañar la despedida del capitán.
El plantel nacional comenzará formalmente las prácticas este martes en el predio Lionel Andrés Messi a puertas cerradas, iniciando un cronograma matutino que se repetirá a lo largo de toda la semana para poner a punto a un equipo que afronta una transición inevitable.
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