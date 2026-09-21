Nicolás Tagliafico habló sobre su futuro en la Selección Argentina tras el adiós de Messi: "Etapa final"

Al ser consultado por la prensa sobre su presente y los cambios que afronta el plantel tras el Mundial 2026, el defensor del Olympique de Lyon no dudó: "Estoy en mi etapa final", reconoció con franqueza. El surgido en Banfield, que disputó las cinco finales del ciclo conducido por Lionel Scaloni, reflexionó sobre la exigencia física y la necesidad de dar un paso al costado en el momento indicado, aunque descartó un retiro inmediato de las canchas y se ilusiona con estirar su carrera en Europa.