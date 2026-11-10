Alarma en Estudiantes: la figura que está en duda para la final de la Copa Libertadores
Joaquín Correa tiene una lesión de grado 2 en el bíceps femoral derecho: se pierde la Supercopa y llega con lo justo a la final ante Palmeiras.
Estudiantes de La Plata perdió a uno de sus jugadores de mayor jerarquía en la semana más importante del año. El club confirmó que Joaquín Correa sufrió una lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral derecho. Se perderá la final de la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, y su presencia en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras quedó en duda.
El delantero, de 32 años, sintió la molestia el sábado en el empate 1-1 ante Talleres en Córdoba por la última fecha del Torneo Clausura. Salió a los 24 minutos del segundo tiempo, y los estudios confirmaron la lesión. El club lo informó a través de sus redes sociales.
No es el primer problema físico desde su regreso al Pincha. Correa ya había sufrido una lesión muscular ante Corinthians, en los cuartos de final de la Libertadores. Después tuvo que salir en la revuelta de semifinales ante Flamengo por un golpe que le provocó un hematoma.
Joaquín Correa está en duda para la final de la Copa Libertadores
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Estudiantes, sin para la Supercopa Argentina
La baja ya es segura para el jueves 12 de noviembre. Ese día, el equipo de Alexander Medina jugará la final de la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, desde las 20, en el estadio Gigante de Alberdi de Córdoba.
La gran preocupación es la final continental. Estudiantes enfrentará a Palmeiras el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. Una lesión de grado 2 suele demandar alrededor de tres semanas de recuperación. Entre el día de la lesión y la final hay exactamente 21 días, así que Correa podría llegar con lo justo y con muy poco margen para recuperar ritmo de juego.
El cuerpo técnico seguirá día a día su evolución con la ilusión de tenerlo en Montevideo. El futbolista fue una pieza importante en el recorrido del Pincha y jugó los dos partidos de la semifinal ante Flamengo.
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