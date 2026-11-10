Alarma en Estudiantes: la figura que está en duda para la final de la Copa Libertadores

La gran preocupación es la final continental. Estudiantes enfrentará a Palmeiras el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. Una lesión de grado 2 suele demandar alrededor de tres semanas de recuperación. Entre el día de la lesión y la final hay exactamente 21 días, así que Correa podría llegar con lo justo y con muy poco margen para recuperar ritmo de juego.

El cuerpo técnico seguirá día a día su evolución con la ilusión de tenerlo en Montevideo. El futbolista fue una pieza importante en el recorrido del Pincha y jugó los dos partidos de la semifinal ante Flamengo.