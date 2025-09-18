Flamengo vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV

Estudiantes de La Plata afronta uno de los desafíos más exigentes de su temporada: enfrentar a Flamengo en el mítico estadio Maracaná por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido, programado para las 21:30, llega en un contexto complejo para el equipo de Eduardo Domínguez, que necesita recuperar confianza tras dos caídas consecutivas en el torneo local y que nunca logró ganar un encuentro oficial en la ciudad de Río de Janeiro.