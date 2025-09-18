Newcastle vs. Barcelona, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

St James' Park

El historial reciente del Barcelona en el torneo no es alentador: desde 2015 no logra levantar la Orejona y ha sufrido eliminaciones dolorosas. Flick quiere cambiar esa dinámica con un estilo de juego más vertical y un equipo que combine la experiencia de figuras como Lewandowski con la frescura de jóvenes talentos. Aun sin Yamal, el técnico espera que jugadores como Raphinha, Ferran Torres y Pedri den un paso al frente en este estreno.

Para los culés, el objetivo es claro: empezar con un triunfo que refuerce la confianza y marque el rumbo en una fase de grupos que será clave para medir hasta dónde puede llegar este nuevo proyecto. El camino hacia la ansiada séptima Champions comienza en un escenario hostil, y el Barcelona deberá demostrar carácter desde el primer minuto.