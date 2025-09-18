Newcastle vs. Barcelona, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El conjunto de Hansi Flick inicia su camino en la Champions con la ilusión de volver a conquistar un título que se le niega desde hace más de una década.
El Barcelona arranca una nueva aventura en la Champions League 2025/26 con una misión clara: volver a situarse en lo más alto de Europa tras varios intentos fallidos. El estreno será en Inglaterra desde las 16, ante un Newcastle que regresa a la élite continental con la intención de hacer de St. James’ Park un escenario temido para cualquier rival.
El equipo dirigido por Hansi Flick viene de golear 6-0 al Valencia en La Liga, una victoria que generó entusiasmo y sirvió para reforzar la moral de un plantel que necesita recuperar la confianza en el plano internacional. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el técnico alemán.
La ausencia de Lamine Yamal, la joven estrella que venía siendo una de las principales cartas ofensivas, se suma a las bajas de Gavi, Balde y el arquero Ter Stegen, lesionado de larga duración. Frenkie de Jong, por su parte, regresa a la convocatoria tras semanas de inactividad.
Del otro lado estará un Newcastle que vuelve a disputar la Champions con el recuerdo fresco de la edición 2023/24, cuando compartió grupo con PSG, Borussia Dortmund y Milan. Aunque en esa ocasión no logró superar la fase de grupos, dejó actuaciones memorables como el triunfo 4-1 sobre los parisinos en casa. Ahora, bajo la conducción de Eddie Howe, las “urracas” buscan consolidarse en la élite europea y aprovechar el apoyo de un estadio que suele empujar fuerte.
El historial reciente del Barcelona en el torneo no es alentador: desde 2015 no logra levantar la Orejona y ha sufrido eliminaciones dolorosas. Flick quiere cambiar esa dinámica con un estilo de juego más vertical y un equipo que combine la experiencia de figuras como Lewandowski con la frescura de jóvenes talentos. Aun sin Yamal, el técnico espera que jugadores como Raphinha, Ferran Torres y Pedri den un paso al frente en este estreno.
Para los culés, el objetivo es claro: empezar con un triunfo que refuerce la confianza y marque el rumbo en una fase de grupos que será clave para medir hasta dónde puede llegar este nuevo proyecto. El camino hacia la ansiada séptima Champions comienza en un escenario hostil, y el Barcelona deberá demostrar carácter desde el primer minuto.
