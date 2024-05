Macrismo explícito: la dura crítica de periodistas a Flavio Azzaro por la falta de pagos

azzaro

“Empecé a trabajar en agosto y la primera vez que cobré algo fue en principios de octubre. Me dijeron ‘este mes era de prueba, para ver si funcionaba’ Avisame antes, decime el primer día ‘che, necesito que labures gratis un mes’ y ahí yo decido si quiero ir gratis o no”, expuso a los gritos.

También criticó que no cobraba un sueldo acorde a sus tareas y reclamó que en cuatro meses no recibió ningún aumento: “Aparte, lo que pagaban. Empecé en septiembre y terminé en enero cobrando lo mismo”.

“Tenía un acuerdo de dos días y un montón de veces fui de más. Otra vez me dijeron ‘a partir de ahora el programa dura cuatro horas, no tres, vas a trabajar una hora más. O sea, me aumentaron las horas de trabajo, pero cobraba lo mismo. Laburaban días de más y no me los pagaban", expuso Muzzupappa.