El viaje secreto de Flavio Briatore a la Argentina para asegurar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1
El italiano habría viajado a Buenos Aires para reunirse con los patrocinadores del piloto argentino y cerrar su continuidad en Alpine para 2026.
Franco Colapinto está cada vez más cerca de confirmar su permanencia en la Fórmula 1, y detrás de ese objetivo hay una trama que mezcla decisiones ejecutivas, intereses comerciales y una inesperada visita a la Argentina. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, viajó en secreto a Buenos Aires hace dos semanas con el propósito de ultimar los detalles del nuevo contrato del piloto bonaerense, que seguirá en la escudería francesa durante la temporada 2026.
El viaje del italiano se produjo después del Gran Premio de Estados Unidos, donde Colapinto desobedeció órdenes de equipo y superó a Pierre Gasly en la última vuelta, generando una interna que incluso le valió una sanción económica. Sin embargo, lejos de poner en riesgo su lugar, esa muestra de carácter habría convencido a Briatore de reforzar su apuesta por el joven argentino.
Según el medio francés L’Auto-Journal, Briatore mantuvo reuniones en el país con los principales patrocinadores de Colapinto, entre ellos Mercado Libre, uno de los socios estratégicos más importantes de Alpine. Las charlas estuvieron centradas en el apoyo financiero necesario para garantizar su continuidad como piloto titular y en la definición del contrato, que podría extenderse por una o dos temporadas.
Todo indica que el acuerdo está cerrado y que Colapinto conducirá el nuevo monoplaza A526 en 2026. No obstante, el futuro del propio Briatore en la escudería no está asegurado. François Provost, nuevo CEO de Renault, evalúa desplazarlo del rol de asesor ejecutivo en Alpine, ya que la marca dejará de usar motores Renault para pasar a la motorización Mercedes-Benz.
Esa movida podría cambiar parte de la estructura interna, aunque no afectaría el vínculo del argentino con el equipo. La presencia de Briatore en Argentina fue decisiva para consolidar los lazos con las empresas locales que apoyan al joven de Pilar, quien se prepara para cerrar su primera temporada completa en la máxima categoría.
Mientras tanto, el foco está puesto en el próximo Gran Premio de Brasil, que se disputará del 7 al 9 de noviembre en Interlagos. Allí, Franco volverá a subirse al Alpine con la tranquilidad de saber que su futuro en la Máxima ya está prácticamente sellado.
Franco Colapinto en la Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Brasil
El cronograma del fin de semana comenzará el viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.
Viernes 7 de noviembre
- Práctica Libre 1: 11:30
- Sprint Qualy: 15:30
Sábado 8 de noviembre
- Sprint: 11:00
- Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
- Carrera Final: 14:00
Las carreras de Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
- 16- GP de México: terminó en el 16° puesto
