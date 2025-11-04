El viaje secreto de Flavio Briatore a la Argentina para asegurar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Mientras tanto, el foco está puesto en el próximo Gran Premio de Brasil, que se disputará del 7 al 9 de noviembre en Interlagos. Allí, Franco volverá a subirse al Alpine con la tranquilidad de saber que su futuro en la Máxima ya está prácticamente sellado.

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Brasil

El cronograma del fin de semana comenzará el viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre 1: 11:30

Sprint Qualy: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera Final: 14:00

Las carreras de Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia : llegó en el 17° lugar

: llegó en el 17° lugar 12- GP de Azerbaiyán : llegó en 19º lugar

: llegó en 19º lugar 13- GP de Singapur : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 14- Sprint del GP de Estados Unidos : terminó en el 14° puesto

: terminó en el 14° puesto 15- GP de Estados Unidos : terminó en el 17° puesto

: terminó en el 17° puesto 16- GP de México: terminó en el 16° puesto