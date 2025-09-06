Flavio Briatore confirmó a Pierre Gasly en Alpine para 2026: ¿y Colapinto?

"Pierre fue un gran activo para el equipo durante este período tan difícil. Me ha impresionado mucho su actitud, dedicación y talento, y estamos deseando continuar este proyecto juntos durante mucho tiempo", concluyó Briatore, en declaraciones que refuerzan la estrategia de Alpine de apostar a la continuidad y a la experiencia de Gasly frente a los desafíos que se avecinan. Sin embargo, el panorama no deja de ser complejo: en 2025, Alpine se encuentra en el último lugar del campeonato con apenas 20 puntos, todos ellos aportados por el piloto francés, mientras que aún resta definir quién será su compañero de equipo en 2026. Franco Colapinto, actual segundo piloto de la escudería aparece como el principal candidato para ocupar la plaza junto a Gasly y afrontar juntos la prometedora, aunque exigente, nueva era de Alpine.