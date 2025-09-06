Flavio Briatore confirmó a Pierre Gasly en Alpine para 2026: ¿y Colapinto?
El equipo francés apuesta a su piloto estrella para liderar la transición hacia 2026.
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, no dudó en destacar la figura de Pierre Gasly como pieza clave para el futuro de la escudería en la Fórmula 1. A pesar de la temporada complicada que atraviesa el equipo en 2025, Briatore aseguró que apuesta por el piloto francés para encabezar un cambio de rumbo que se vislumbra ambicioso y lleno de expectativas para el año que viene. Según sus propias palabras, Gasly es "el gran referente" de esta nueva etapa que la escudería se prepara para afrontar.
El año que viene, Alpine enfrentará una transformación significativa: dejará atrás los motores Renault para pasar a utilizar unidades Mercedes, una decisión que sorprendió a muchos dentro del paddock por la histórica relación con la marca francesa. En ese contexto, Briatore señaló que la meta es "luchar por las victorias", consolidando a Gasly como líder indiscutido dentro del equipo. "Desde que regresé, siempre sostuve la importancia de construir y aumentar la competitividad del equipo en la F1. Estamos bien preparados para la nueva era que comienza en 2026, y ahora tenemos a nuestro piloto principal confirmado para llevarnos adelante", subrayó el ejecutivo italiano, resaltando la confianza que depositan en el francés.
"Pierre fue un gran activo para el equipo durante este período tan difícil. Me ha impresionado mucho su actitud, dedicación y talento, y estamos deseando continuar este proyecto juntos durante mucho tiempo", concluyó Briatore, en declaraciones que refuerzan la estrategia de Alpine de apostar a la continuidad y a la experiencia de Gasly frente a los desafíos que se avecinan. Sin embargo, el panorama no deja de ser complejo: en 2025, Alpine se encuentra en el último lugar del campeonato con apenas 20 puntos, todos ellos aportados por el piloto francés, mientras que aún resta definir quién será su compañero de equipo en 2026. Franco Colapinto, actual segundo piloto de la escudería aparece como el principal candidato para ocupar la plaza junto a Gasly y afrontar juntos la prometedora, aunque exigente, nueva era de Alpine.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario