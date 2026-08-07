Flavio Briatore y su frustración por Alpine: "No veo que tienen los demás que nosotros no"

El desafío de Alpine antes del regreso de la Fórmula 1

Briatore también dejó un mensaje puertas adentro y remarcó cuáles son los aspectos que, a su entender, debe mejorar la escudería para dar el salto definitivo. “Lo tenemos todo. Debemos encajar las piezas. Para lograrlo, hay que ser un poco más creativos de lo que somos actualmente, asumir más riesgos de los que asumimos hoy”, sostuvo.

En la misma línea, agregó: “No veo qué tienen los demás que nosotros no. Sí, quizás alguno tenga mejores instalaciones. Pero también vemos el ejemplo de Aston Martin, con las mejores instalaciones del mundo y el mejor ingeniero del mundo. Y aun así no son tan competitivos. Es solo una cuestión de que la gente crea que es posible ganar. Que todos pongan el máximo esfuerzo”.

Mientras Alpine trabaja para potenciar el rendimiento del equipo, la Fórmula 1 atraviesa el tradicional receso europeo de mitad de temporada. Luego del Gran Premio de Hungría, la categoría permanecerá varias semanas sin actividad y volverá a la competencia el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort.