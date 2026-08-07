Flavio Briatore y su frustración por Alpine: "No veo que tienen los demás que nosotros no"
El asesor ejecutivo de la escudería donde corre Franco Colapinto aseguró que el equipo cumplió el objetivo deportivo fijado para la temporada, pero admitió que no encuentra explicaciones para la falta de victorias.
El crecimiento que experimentó Alpine durante la temporada 2026 no alcanza para satisfacer a Flavio Briatore. A pesar de reconocer que la escudería logró cumplir la meta planteada antes del comienzo del campeonato, el histórico dirigente italiano manifestó su desconcierto por la imposibilidad de pelear regularmente por victorias frente a los equipos más poderosos de la Fórmula 1.
En una entrevista concedida a The Race, el asesor ejecutivo recordó cuál había sido el compromiso asumido con Renault al inicio del proyecto y destacó que el equipo dio un paso adelante en comparación con el año pasado. “El año pasado le prometí a Renault que estaríamos en el top 6 al año siguiente. Lo conseguimos y quizá estemos en el top 5. Pero claramente, el top 6, pasando de la décima a la sexta posición, ya está ahí. Es lo que había prometido”, explicó Briatore.
Sin embargo, inmediatamente dejó en claro que el resultado no lo conforma y que considera que está en condiciones de aspirar a mucho más. El empresario italiano fue todavía más contundente al analizar el potencial del equipo y aseguró que no encuentra motivos que expliquen la diferencia con las principales escuderías del campeonato.
Briatore se preguntó por qué Alpine no puede vencer a McLaren y Ferrari
“Pero estoy seguro de que este equipo… No sé por qué no ganamos. No sé por qué no batimos a McLaren. ¡No sé por qué no batimos a Ferrari! Ya lo hemos hecho antes. La única cuestión es creer en lo que uno hace, medirse con esa gente”, afirmó.
Las declaraciones reflejan la ambición que existe dentro del equipo francés, donde consideran que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly cuentan con un monoplaza capaz de competir mucho más cerca de los puestos de privilegio. Si bien el equipo logró mejorar significativamente su rendimiento respecto de la temporada anterior, los resultados todavía no se traducen en podios con la frecuencia esperada.
El desafío de Alpine antes del regreso de la Fórmula 1
Briatore también dejó un mensaje puertas adentro y remarcó cuáles son los aspectos que, a su entender, debe mejorar la escudería para dar el salto definitivo. “Lo tenemos todo. Debemos encajar las piezas. Para lograrlo, hay que ser un poco más creativos de lo que somos actualmente, asumir más riesgos de los que asumimos hoy”, sostuvo.
En la misma línea, agregó: “No veo qué tienen los demás que nosotros no. Sí, quizás alguno tenga mejores instalaciones. Pero también vemos el ejemplo de Aston Martin, con las mejores instalaciones del mundo y el mejor ingeniero del mundo. Y aun así no son tan competitivos. Es solo una cuestión de que la gente crea que es posible ganar. Que todos pongan el máximo esfuerzo”.
Mientras Alpine trabaja para potenciar el rendimiento del equipo, la Fórmula 1 atraviesa el tradicional receso europeo de mitad de temporada. Luego del Gran Premio de Hungría, la categoría permanecerá varias semanas sin actividad y volverá a la competencia el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort.
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