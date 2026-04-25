Flavio Cobolli avanzó con sufrimiento en el Masters de Madrid tras un duro cruce con Camilo Ugo Carabelli

Más allá de la derrota, el argentino dejó una imagen muy competitiva en la cancha madrileña, mostrando solidez desde el fondo y carácter para disputar cada punto. Su rendimiento le permitió incomodar a uno de los mejores preclasificados del torneo y confirma su crecimiento en el circuito.

Con este resultado, Cobolli logró avanzar a la siguiente instancia, donde se enfrentará al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, quien viene de eliminar al estadounidense Learner Tien en la misma ronda.