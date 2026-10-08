Fórmula 1: Russell fue penalizado y Antonelli tiene una chance clave de cara al título en Singapur
El piloto británico de Mercedes deberá afrontar el Gran Premio de Singapur desde las últimas posiciones de la parrilla por los cambios obligados en su unidad de potencia.
El campeonato de la Fórmula 1 puede vivir un capítulo determinante este fin de semana en el Gran Premio de Singapur. La sanción que recibió George Russell, como consecuencia de los problemas mecánicos que sufrió durante la última competencia en Malasia, modificó el panorama de cara a la carrera en Marina Bay y abrió una oportunidad importante para Kimi Antonelli en la lucha por el título de pilotos.
El británico sufrió un abandono en las vueltas finales de la prueba anterior y Mercedes debió intervenir en su monoplaza para solucionar los inconvenientes. Los trabajos incluyeron el reemplazo de componentes fundamentales de la unidad de potencia, una decisión que excedió los límites establecidos por el reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Como consecuencia, Russell tendrá que afrontar una carrera particularmente complicada. El trazado urbano de Singapur presenta dificultades para los sobrepasos, por lo que largar desde el fondo puede condicionar seriamente sus posibilidades de recuperar terreno y sumar puntos importantes.
¿Por qué sancionaron a George Russell en el GP de Singapur?
La penalización que deberá cumplir está directamente relacionada con la rotura mecánica que sufrió en el GP de Malasia. El abandono obligó a su equipo a realizar modificaciones en la unidad de potencia para garantizar que el vehículo pudiera continuar en competencia durante las próximas fechas. Sin embargo, esos cambios superaron los límites permitidos por el reglamento deportivo.
Cuando un equipo utiliza determinados componentes por encima de las cantidades autorizadas durante la temporada, los comisarios pueden aplicar sanciones que repercuten directamente en la posición de largada. En el caso de Russell, la consecuencia será especialmente perjudicial para sus aspiraciones en Singapur, donde las características del circuito complican las remontadas.
A diferencia de otros trazados que ofrecen largas rectas y oportunidades frecuentes para adelantar, Marina Bay exige precisión, paciencia y una estrategia muy bien ejecutada. Por eso, el británico deberá buscar alternativas para recuperar posiciones sin comprometer los neumáticos ni exponerse a incidentes. Una buena clasificación de sus rivales y una estrategia acertada durante la carrera podrían hacer todavía más difícil su objetivo de sumar una cantidad importante de puntos.
Kimi Antonelli puede aprovechar la sanción de su compañero
Mientras Russell afrontará un desafío considerable, Antonelli llega a Singapur en una situación favorable dentro de la pelea por el campeonato. El joven piloto italiano cuenta con una ventaja de 84 puntos sobre su compañero de Mercedes y tendrá la posibilidad de ampliar esa diferencia si consigue un resultado destacado.
La penalización de Russell representa un contratiempo para uno de los principales competidores de Antonelli en la clasificación general. Aunque la sanción no garantiza por sí sola un triunfo del italiano, sí puede alterar las posibilidades de ambos en una fecha en la que cada punto empieza a tener un peso decisivo.
Con siete carreras por disputarse, el margen de Antonelli le permite administrar su ventaja, pero todavía necesita sostener la regularidad para acercarse definitivamente a la consagración. Un resultado positivo en Singapur podría convertirse en un paso importante en esa dirección.
Fórmula 1: todos los horarios del GP de Singapur
Viernes 9 de octubre
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Prácticas Libres 1: 5:30 a 6:30.
Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.
Sábado 10 de octubre
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Sprint: 6:00 a 7:00.
Domingo 11 de octubre
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Gran Premio de Singapur: 9:00.
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