Fórmula 1: Russell fue penalizado y Antonelli tiene una chance clave de cara al título en Singapur

A diferencia de otros trazados que ofrecen largas rectas y oportunidades frecuentes para adelantar, Marina Bay exige precisión, paciencia y una estrategia muy bien ejecutada. Por eso, el británico deberá buscar alternativas para recuperar posiciones sin comprometer los neumáticos ni exponerse a incidentes. Una buena clasificación de sus rivales y una estrategia acertada durante la carrera podrían hacer todavía más difícil su objetivo de sumar una cantidad importante de puntos.

Kimi Antonelli puede aprovechar la sanción de su compañero

Mientras Russell afrontará un desafío considerable, Antonelli llega a Singapur en una situación favorable dentro de la pelea por el campeonato. El joven piloto italiano cuenta con una ventaja de 84 puntos sobre su compañero de Mercedes y tendrá la posibilidad de ampliar esa diferencia si consigue un resultado destacado.

La penalización de Russell representa un contratiempo para uno de los principales competidores de Antonelli en la clasificación general. Aunque la sanción no garantiza por sí sola un triunfo del italiano, sí puede alterar las posibilidades de ambos en una fecha en la que cada punto empieza a tener un peso decisivo.

Con siete carreras por disputarse, el margen de Antonelli le permite administrar su ventaja, pero todavía necesita sostener la regularidad para acercarse definitivamente a la consagración. Un resultado positivo en Singapur podría convertirse en un paso importante en esa dirección.

Fórmula 1: todos los horarios del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres 1: 5:30 a 6:30.

Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.

Sábado 10 de octubre

Sprint: 6:00 a 7:00.

Domingo 11 de octubre