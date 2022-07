Gran susto en la Fórmula 1: se prendió fuego la Ferrari a Carlos Sainz

Primero salió un humo y el fuego apareció rápido lo que generó preocupación. Encima el auto se fue para atrás por estar en una pendiente y Sainz no se pudo bajar rápido. Sin embargo, el piloto fue socorrido por los auxiliares y logró descender del vehículo, cuyas llamas fueron apagadas.

"Estaba en una cuesta arriba, he visto fuego en la parte de atrás del coche, he intentado salir, el coche se iba a hacia atrás. He llamado a las asistencias pero no se muy bien por qué han tardado tanto en venir y me he tenido que tirar del coche sin que estuviera parado. Tenemos que ver qué se puede mejorar en este sentido”, manifestó Sainz luego del incidente.