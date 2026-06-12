La revancha de Gijón: Argelia y Austria reabren un antiguo entuerto del fútbol mundial

Lo que ocurrió durante aquel partido provocó una oleada de críticas, suspicacias y debates que se extendieron mucho más allá del Mundial. El episodio fue bautizado con el paso de los años como la "Disgracia de Gijón" y se transformó en una referencia inevitable cada vez que se habla de especulación deportiva en el fútbol internacional.

La repercusión fue tan estruendosa que la FIFA decidió introducir cambios permanentes en el formato de la competencia. Desde entonces, los partidos de la última fecha de cada grupo comenzaron a disputarse en simultáneo, una medida pensada para evitar cualquier tipo de cálculo previo o conveniencia compartida.

austria alemania El polémico Austria - Alemania de 1982, un partido arreglado.

Un reencuentro cargado de simbolismo

Más de cuatro décadas después, el calendario volvió a tejer una coincidencia llamativa. Austria y Argelia compartirán grupo en el Mundial 2026 y volverán a enfrentarse en una instancia decisiva de la primera fase.

Naturalmente, ninguno de los futbolistas actuales tiene vínculo alguno con los acontecimientos de 1982. Tampoco existe una rivalidad contemporánea que explique por sí sola la expectativa alrededor del partido. Sin embargo, el peso simbólico permanece intacto.

En Argelia, aquel episodio continúa siendo recordado como una de las mayores frustraciones deportivas de su historia. En Austria, en tanto, el partido forma parte de un capítulo incómodo que reaparece periódicamente cuando se revisan los grandes escándalos mundialistas.

Por eso, el cruce adquiere una dimensión particular. No habrá trofeos en juego ni cuentas oficiales que saldar. Pero sí existirá la posibilidad de escribir una nueva página en una historia que parecía archivada y que, sin embargo, nunca terminó de desaparecer del todo.

Mientras gran parte de la atención estará concentrada en las potencias tradicionales, Austria y Argelia protagonizarán uno de esos encuentros de ribetes singulares que sólo los Mundiales saben ofrecer. Un partido atravesado por la memoria, el azar y la persistencia de los viejos relatos.