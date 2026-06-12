La revancha de Gijón: Argelia y Austria reabren un antiguo entuerto del fútbol mundial
El Mundial 2026 volverá a cruzar a dos selecciones unidas por uno de los episodios más controvertidos de la historia de la Copa del Mundo. Cuarenta y cuatro años después, la historia tendrá un nuevo capítulo.
Hay partidos que nacen mucho antes del pitazo inicial. Partidos que no necesitan una rivalidad clásica, una final o una eliminación directa para despertar interés. Les alcanza con cargar sobre sus espaldas una historia que nunca terminó de cerrarse. Ese parece ser el caso de Austria y Argelia, dos selecciones que volverán a verse las caras en el Mundial 2026 bajo la sombra de un viejo entuerto que todavía ocupa un lugar destacado en la memoria futbolera.
A simple vista, el encuentro puede parecer uno más dentro de la fase de grupos. Después de todo, compartirá cartel con otros partidos mucho más rutilantes y con selecciones de mayor peso específico. Sin embargo, para los amantes de las historias laterales que convierten a los Mundiales en algo más que una sucesión de resultados, este cruce tiene un atractivo difícil de igualar.
La trama se remonta a España 1982, escenario de uno de los episodios más discutidos en la historia del torneo. Aquel año, Argelia sorprendió al planeta fútbol con una campaña que desafió todos los pronósticos. Su triunfo ante Alemania Occidental fue considerado una auténtica proeza y parecía abrirle las puertas a una clasificación histórica.
Pero el desenlace tomó un rumbo inesperado.
Con Argelia ya sin partidos por disputar, Austria y Alemania Occidental llegaron al último encuentro del grupo conociendo exactamente qué resultado les permitía avanzar a ambos. El marcador que finalmente se produjo terminó beneficiando a las dos selecciones europeas y dejó fuera de carrera al conjunto africano.
Lo que ocurrió durante aquel partido provocó una oleada de críticas, suspicacias y debates que se extendieron mucho más allá del Mundial. El episodio fue bautizado con el paso de los años como la "Disgracia de Gijón" y se transformó en una referencia inevitable cada vez que se habla de especulación deportiva en el fútbol internacional.
La repercusión fue tan estruendosa que la FIFA decidió introducir cambios permanentes en el formato de la competencia. Desde entonces, los partidos de la última fecha de cada grupo comenzaron a disputarse en simultáneo, una medida pensada para evitar cualquier tipo de cálculo previo o conveniencia compartida.
Un reencuentro cargado de simbolismo
Más de cuatro décadas después, el calendario volvió a tejer una coincidencia llamativa. Austria y Argelia compartirán grupo en el Mundial 2026 y volverán a enfrentarse en una instancia decisiva de la primera fase.
Naturalmente, ninguno de los futbolistas actuales tiene vínculo alguno con los acontecimientos de 1982. Tampoco existe una rivalidad contemporánea que explique por sí sola la expectativa alrededor del partido. Sin embargo, el peso simbólico permanece intacto.
En Argelia, aquel episodio continúa siendo recordado como una de las mayores frustraciones deportivas de su historia. En Austria, en tanto, el partido forma parte de un capítulo incómodo que reaparece periódicamente cuando se revisan los grandes escándalos mundialistas.
Por eso, el cruce adquiere una dimensión particular. No habrá trofeos en juego ni cuentas oficiales que saldar. Pero sí existirá la posibilidad de escribir una nueva página en una historia que parecía archivada y que, sin embargo, nunca terminó de desaparecer del todo.
Mientras gran parte de la atención estará concentrada en las potencias tradicionales, Austria y Argelia protagonizarán uno de esos encuentros de ribetes singulares que sólo los Mundiales saben ofrecer. Un partido atravesado por la memoria, el azar y la persistencia de los viejos relatos.
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