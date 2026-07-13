El ritual que une a la Selección Argentina: el último asado en Kansas antes de seguir el sueño mundialista

"No nos vamos a cansar de decirles que esos son los mejores momentos de todos, con diferencia. Eso y los festejos como el otro día ante Egipto, obvio. Son momentos únicos que no van a volver a vivir", aseguró el entrenador.

Más tarde, Emiliano "Dibu" Martínez también compartió parte de la intimidad del asado. En una historia de Instagram mostró a Diego Iacovone, el cocinero del plantel, presentando el menú con humor: "Hoy tenemos entraña, asado, costilla. Todo light como siempre", comentó entre risas.

Para Scaloni, estos encuentros representan mucho más que una comida compartida. El entrenador incluso reconoció que forman parte de la esencia del grupo que construyó desde que asumió al frente de la Selección.

"El otro día me senté en la conferencia de prensa y dije que soy entrenador por eso, no porque me guste el 4-3-3. Me gusta volver a vivir estar en un grupo, estar con compañeros, comer un asado, jugar al truco, que es lo que hicimos toda la vida", explicó.

Con la clasificación a los cuartos de final ya asegurada, la delegación dejó atrás Kansas con una última postal que volvió a reflejar el espíritu que caracteriza al equipo argentino: una parrilla encendida, risas compartidas y la ilusión intacta de seguir avanzando en el Mundial.