El ritual que une a la Selección Argentina: el último asado en Kansas antes de seguir el sueño mundialista
Chiqui Tapia compartió un video desde la concentración argentina en la previa del duelo frente a Inglaterra.
A pocas horas de dejar Kansas City para afrontar los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina vivió uno de sus rituales más tradicionales. Como ocurre desde el inicio del ciclo de Lionel Scaloni, el plantel volvió a reunirse alrededor de la parrilla para compartir un asado, una costumbre que el propio entrenador considera clave para fortalecer la unión del grupo.
Quien mostró la intimidad de ese momento fue Claudio "Chiqui" Tapia. A través de sus redes sociales, el presidente de la AFA publicó un video desde la concentración en el que anticipó la despedida de la ciudad que albergó a la delegación durante gran parte de la Copa del Mundo.
"Primer objetivo cumplido. 45 días en Kansas, vamos a preparar el asado, el último de Kansas, para los campeones del mundo. Ahora viene lo mejor", expresó el dirigente mientras recorría el lugar donde se preparaba la comida para jugadores y cuerpo técnico.
La publicación rápidamente fue celebrada por los hinchas, que destacaron el clima familiar que transmite el seleccionado argentino en cada una de sus concentraciones.
El asado, una tradición que Scaloni defiende
El último encuentro alrededor de la parrilla llegó apenas unas horas después de que Lionel Scaloni volviera a poner en valor estos momentos durante la conferencia de prensa previa al partido frente a Inglaterra.
"No nos vamos a cansar de decirles que esos son los mejores momentos de todos, con diferencia. Eso y los festejos como el otro día ante Egipto, obvio. Son momentos únicos que no van a volver a vivir", aseguró el entrenador.
Más tarde, Emiliano "Dibu" Martínez también compartió parte de la intimidad del asado. En una historia de Instagram mostró a Diego Iacovone, el cocinero del plantel, presentando el menú con humor: "Hoy tenemos entraña, asado, costilla. Todo light como siempre", comentó entre risas.
Para Scaloni, estos encuentros representan mucho más que una comida compartida. El entrenador incluso reconoció que forman parte de la esencia del grupo que construyó desde que asumió al frente de la Selección.
"El otro día me senté en la conferencia de prensa y dije que soy entrenador por eso, no porque me guste el 4-3-3. Me gusta volver a vivir estar en un grupo, estar con compañeros, comer un asado, jugar al truco, que es lo que hicimos toda la vida", explicó.
Con la clasificación a los cuartos de final ya asegurada, la delegación dejó atrás Kansas con una última postal que volvió a reflejar el espíritu que caracteriza al equipo argentino: una parrilla encendida, risas compartidas y la ilusión intacta de seguir avanzando en el Mundial.
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