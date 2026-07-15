La cábala que se repite: Messi, De Paul y Tapia volvieron a compartir la foto de los mates
El presidente de la AFA publicó la clásica imagen con el capitán y el volante junto a un mensaje cargado de ilusión de cara a un nuevo desafío mundialista.
La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra se vive con máxima intensidad, pero dentro de la concentración albiceleste hay rituales que permanecen inalterables sin importar la magnitud del partido. Uno de ellos volvió a repetirse este miércoles, pocas horas antes del trascendental duelo en Atlanta, con una imagen que ya se transformó en una auténtica cábala para la Selección.
Como ocurre antes de cada compromiso importante, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio "Chiqui" Tapia compartieron un momento de tranquilidad alrededor del mate. La postal, ya convertida en una costumbre durante el ciclo de Lionel Scaloni, fue publicada nuevamente por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y rápidamente comenzó a multiplicarse entre los hinchas en las redes sociales.
La imagen muestra a los tres sonrientes, relajados y compartiendo la infaltable ronda de mates que suele anteceder a los encuentros de la Albiceleste. Con el paso del tiempo, esa fotografía dejó de ser una simple escena de la intimidad del plantel para transformarse en uno de los rituales más reconocidos por los simpatizantes argentinos.
El mensaje de Chiqui Tapia en la foto cábala con Messi y De Paul: "Ahí vamos una vez más..."
Junto a la publicación, Tapia volvió a acompañar la imagen con un mensaje cargado de optimismo y sentido de pertenencia, en la previa de uno de los partidos más esperados del Mundial. "Ahí vamos una vez más, con la ilusión como estandarte, representando a un país entero. Más unidos que nunca", escribió el máximo dirigente de la AFA.
Como ya es habitual en este tipo de publicaciones, el mensaje concluyó con una arenga dirigida a todo el pueblo futbolero. "¡Dale, Argentina! ¡Dale, Selección!", agregó Tapia.
La fotografía se convirtió en una tradición desde que la Scaloneta comenzó a consolidar el exitoso proceso encabezado por Lionel Scaloni. En cada competencia importante, ya sea antes de partidos de Copa América, Eliminatorias o Mundial, la misma escena suele repetirse y rápidamente es tomada por los hinchas como un símbolo de unión y confianza dentro del grupo.
Mientras tanto, la tradicional foto de los mates volvió a aparecer en el momento indicado. Una imagen sencilla, repetida una y otra vez durante los últimos años, que para muchos hinchas ya forma parte de las cábalas inseparables de una Selección que intentará dar un nuevo paso hacia la gloria frente a Inglaterra.
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