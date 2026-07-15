La cábala que se repite: Messi, De Paul y Tapia volvieron a compartir la foto de los mates

La fotografía se convirtió en una tradición desde que la Scaloneta comenzó a consolidar el exitoso proceso encabezado por Lionel Scaloni. En cada competencia importante, ya sea antes de partidos de Copa América, Eliminatorias o Mundial, la misma escena suele repetirse y rápidamente es tomada por los hinchas como un símbolo de unión y confianza dentro del grupo.

Mientras tanto, la tradicional foto de los mates volvió a aparecer en el momento indicado. Una imagen sencilla, repetida una y otra vez durante los últimos años, que para muchos hinchas ya forma parte de las cábalas inseparables de una Selección que intentará dar un nuevo paso hacia la gloria frente a Inglaterra.