Furor en las redes sociales por el encuentro de Messi con Ed Sheeran

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Tal como dio a entender Sofia Balbi (esposa de Luis Suárez), Antonela Roccuzzo sería fanática de Ed Sheeran. "A alguien que yo conozco esta foto le encantaaa!", comentó y la etiquetó. A lo que Messi respondió: "Se perdió la foto!! jaja pero tiene un saludito jaja".

Entre los temas más conocidos del cantante británico se encuentran "Shape of You", "Perfect" o "Thinking Out Loud". Además, hizo una canción con el artista argentino Paulo Londra, titulada "Nothing on You".