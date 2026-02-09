Fracasó como jugador y juntó u$s 25 millones: el suplente de la NFL que se hizo rico fuera de la cancha
Pasó sin pena ni gloria por el césped pero la rompió como entrenador. A los 80 años, disfruta de una vida de lujos. Cómo construyó su imperio millonario.
Steve Spurrier fue un jugador secundario y sin prensa de NFL, ya que en gran parte de su carrera fue suplente. Sin embargo, logró acumular una gran fortuna cuando se retiró por completo del deporte, generando ingresos que le permitieron llevar un estilo de vida tranquilo y estable.
Primero se destacó en el fútbol universitario con contratos elevados y luego dio el salto a la NFL, donde firmó un acuerdo millonario que le aseguró ingresos importantes durante varios años. En la actualidad, además, es analista televisivo.
Steve Spurrier y su paso por la NFL
Su etapa como jugador profesional en la NFL fue corta y sin relevancia. Participó de manera limitada, ocupando roles secundarios y sin lograr continuidad ni contratos importantes, motivo por el cual no logró reunir grandes ingresos.
El verdadero cambio llegó cuando inició su carrera como entrenador. En el fútbol americano universitario ganó prestigio rápidamente y comenzó a firmar acuerdos cada vez más elevados, consolidándose como uno de los técnicos mejores pagos de su época.
El punto más alto de su carrera financiera se dio con su llegada a la NFL como entrenador principal, donde firmó un contrato millonario que le aseguró ganancias importantes durante varios años. Luego regresó al ámbito universitario con salarios aún más altos, sumando nuevas fuentes de ingreso vinculadas a los medios de comunicación.
Cuál es el patrimonio de Spurrier
El patrimonio actual de Spurrier, de 80 años, se estima en unos 25 millones de dólares, producto de sus elevados ingresos como entrenador en el fútbol universitario y la NFL, sumados a su trabajo como analista televisivo.
Pero no todas sus inversiones resultaron exitosas: una propiedad que compró en Carolina del Sur terminó vendiéndose por menos de lo esperado, lo que le generó una pérdida económica. No obstante, el entrenador leyenda de la NFL lleva un estilo de vida sereno y estable gracias a su gran trabajo dentro del campo.
