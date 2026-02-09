Fracasó como jugador y juntó u$s 25 millones: el suplente de la NFL que se hizo rico fuera de la cancha

Cuál es el patrimonio de Spurrier

El patrimonio actual de Spurrier, de 80 años, se estima en unos 25 millones de dólares, producto de sus elevados ingresos como entrenador en el fútbol universitario y la NFL, sumados a su trabajo como analista televisivo.

Pero no todas sus inversiones resultaron exitosas: una propiedad que compró en Carolina del Sur terminó vendiéndose por menos de lo esperado, lo que le generó una pérdida económica. No obstante, el entrenador leyenda de la NFL lleva un estilo de vida sereno y estable gracias a su gran trabajo dentro del campo.