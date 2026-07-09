Así está la carrera por la Bota de Oro que otorga la FIFA al goleador del Mundial 2026

La tabla de goleadores del Mundial 2026

En definitiva, y con tres partidos de cuartos de finales todavía por disputarse (España-Bélgica, de un lado, y Argentina-Suiza y Inglaterra-Noruega, del otro), la tabla de goleadores del Mundial 2026 queda de la siguiente manera:

Lionel Messi.

Lionel Messi (Argentina): 8 goles (en 5 partidos) Kylian Mbappé (Francia): 8 goles (en 6 partidos) Erling Haaland (Noruega): 7 goles (en 5 partidos) Harry Kane (Inglaterra): 6 goles (en 5 partidos) Jude Bellingham (Inglaterra): 4 goles (en 5 partidos) Mikel Oyarzabal (España): 4 goles (en 5 partidos) Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles (en 5 partidos) Johan Manzambi (Suiza): 3 goles (en 5 partidos) Romelu Lukaku (Bélgica): 3 goles (en 5 partidos)

En caso de un empate en la cima de la tabla al finalizar el certamen, el ganador de la Bota de Oro se define primero por el número de asistencias y, de persistir la igualdad, por la menor cantidad de minutos disputados en el campo.

La tabla de goleadores se completa con los siguientes jugadores de selecciones ya eliminadas: