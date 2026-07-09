Así está la carrera por la Bota de Oro que otorga la FIFA al goleador del Mundial 2026
Con un partido más, el francés Kylian Mbappé igualó el récord que por ahora tiene Lionel Messi en cuanto a goles convertidos en lo que va del Mundial 2026.
Como se sabe, Kylian Mbappé volvió a convertir este jueves para el triunfo de Francia ante Marruecas por 2-0, convirtiendo al combinado galo en el primer semifinalista del Mundial 2026, a la espera de España o Bélgica, que jugarán este viernes.
Así, el delantero del Real Madrid, que abrió el marcador a los 15 minutos del segundo tiempo después de marrar un tipo desde el punto del penal, alcanzó su octavo gol en la competencia para igualar a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro.
Vale advertir, sin embargo, que el argentino tiene un partido menos que el goleador francés, emparejándose recién el próximo sábado, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni enfrenten a Suiza por un lugar en las semifinales del magno evento futbolístico, con la posibilidad de jugar en esa instancia contra Inglaterra o Noruega.
Cabe también señalar otro que sigue en carrera por la Bota de Oro que otorga la FIFA al goleador del torneo, Ousmane Dembélé, convirtió en el partido ante los marroquíes, sellando el resultado definitivo.
Un último dato: dos de los que siguen en carrera ya obtuvieron el galardón en sendos mundiales anteriores. Ellos son Mbappé en 2022 (8 tantos) y el inglés Harry Kane en 2018 (6 tantos). El último argentino en obtenerlo fue Mario Alberto Kempes en 1978, con 6 tantos para la selección dirigida por César Luis Menotti, y el anterior fue Guillermo Stábile en 1930 (8).
La tabla de goleadores del Mundial 2026
En definitiva, y con tres partidos de cuartos de finales todavía por disputarse (España-Bélgica, de un lado, y Argentina-Suiza y Inglaterra-Noruega, del otro), la tabla de goleadores del Mundial 2026 queda de la siguiente manera:
- Lionel Messi (Argentina): 8 goles (en 5 partidos)
- Kylian Mbappé (Francia): 8 goles (en 6 partidos)
- Erling Haaland (Noruega): 7 goles (en 5 partidos)
- Harry Kane (Inglaterra): 6 goles (en 5 partidos)
- Jude Bellingham (Inglaterra): 4 goles (en 5 partidos)
- Mikel Oyarzabal (España): 4 goles (en 5 partidos)
- Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles (en 5 partidos)
- Johan Manzambi (Suiza): 3 goles (en 5 partidos)
- Romelu Lukaku (Bélgica): 3 goles (en 5 partidos)
En caso de un empate en la cima de la tabla al finalizar el certamen, el ganador de la Bota de Oro se define primero por el número de asistencias y, de persistir la igualdad, por la menor cantidad de minutos disputados en el campo.
La tabla de goleadores se completa con los siguientes jugadores de selecciones ya eliminadas:
- Vinícius Júnior (Brasil): 4 goles
- Julián Quiñones (México): 4 goles
- Ismaïla Sarr (Senegal): 4 goles
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 goles
- Brian Brobbey (Países Bajos): 3 goles
- Cody Gakpo (Países Bajos): 3 goles
- Deniz Undav (Alemania): 3 goles
- Kai Havertz (Alemania): 3 goles
- Elijah Just (Nueva Zelanda): 3 goles
- Raúl Jiménez (México): 3 goles
- Ismael Saibari (Marruecos): 3 goles
- Jonathan David (Canadá): 3 goles
- Yoane Wissa (RD Congo): 3 goles
- Matheus Cunha (Brasil): 3 goles
- Folarin Balogun (EEUU): 3 goles
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