Francisco Cerúndolo cayó ante Jakub Mensik y ya no quedan argentinos en el Masters de Shanghái

En octavos de final, Mensik se medirá ante el francés Arthur Gea, que dio la gran sorpresa de la jornada al dejar en el camino al estadounidense Ben Shelton. Por su parte, la parte alta del cuadro tuvo la victoria del alemán Alexander Zverev (1°), quien superó en tres parciales al francés Quentin Halys y dio un paso clave para consolidar su liderazgo en el ranking mundial al cierre del año.