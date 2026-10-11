Francisco Cerúndolo cayó ante Jakub Mensik y ya no quedan argentinos en el Masters de Shanghái
La número uno del país no pudo en tres sets frente al checo por la tercera ronda del certamen y cerró una jornada opaca para la delegación nacional en el penúltimo Masters 1000 del año.
El paso de los tenistas nacionales por el Masters 1000 de Shanghái llegó a su fin de manera prematura. Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP) cayó en tres sets frente al checo Jakub Mensik (13°) por 6-3, 3-6 y 6-2 en la tercera ronda del certamen asiático y se despidió tras una hora y 58 minutos de batalla. Con su eliminación, el torneo se quedó sin representación argentina en el cuadro principal.
El desarrollo del encuentro comenzó cuesta arriba para el porteño, que cedió el primer parcial debido a un quiebre tempranero en el cuarto juego. Pese al golpe inicial, Cerúndolo reaccionó con firmeza en el segundo set: quebró el servicio de su rival en el octavo game y cerró la manga con solidez para emparejar las acciones y estirar la definición al tercero.
Cerúndolo cayó ante Mensik, la eliminación de los argentinos en Shanghái y el triunfo de Zverev
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Sin embargo, en el capítulo decisivo el joven checo recuperó la efectividad con su saque, aprovechó las imprecisiones del argentino y concretó dos quiebres claves para sellar el triunfo. El resultado significó además un hito personal para Mensik, quien logró vencer a Cerúndolo por primera vez en el historial profesional tras haber caído en los tres enfrentamientos previos disputados en Beijing 2024, Madrid 2025 y Beijing 2026.
La derrota de la raqueta número uno del país confirmó una opaca actuación general de la delegación albiceleste en el octavo Masters 1000 de la temporada. Previamente, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli habían quedado eliminados en la segunda instancia del certamen asiático.
En octavos de final, Mensik se medirá ante el francés Arthur Gea, que dio la gran sorpresa de la jornada al dejar en el camino al estadounidense Ben Shelton. Por su parte, la parte alta del cuadro tuvo la victoria del alemán Alexander Zverev (1°), quien superó en tres parciales al francés Quentin Halys y dio un paso clave para consolidar su liderazgo en el ranking mundial al cierre del año.
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