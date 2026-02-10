Franco Armani no atajaría ante Argentinos Juniors y hay incertidumbre: ¿Cuándo vuelve al arco de River?

Si bien se especulaba con la vuelta de Franco Armani, quien desde la semana pasada entrena con normalidad junto al resto del plantel, el arquero todavía no recibió el alta médica y no sería incluido en la convocatoria para visitar al Bicho en el estadio Diego Armando Maradona. De esta manera, Santiago Beltrán continuaría como titular, tal como ocurrió en lo que va del Torneo Apertura, mientras que Ezequiel Centurión ocuparía un lugar en el banco de suplentes.