Franco Armani no atajaría ante Argentinos Juniors y hay incertidumbre: ¿Cuándo vuelve al arco de River?
El experimentado arquero no está al cien desde lo físico y no sería convocado ante el Bicho; Beltrán seguiría como titular y el regreso sería en Copa Argentina.
Luego de la dura goleada sufrida ante Tigre en el estadio Monumental, River busca dar vuelta la página en el Torneo Apertura y ya se enfoca en el duelo frente a Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Grupo B, en La Paternal.
Para ese encuentro, Marcelo Gallardo se verá obligado a realizar al menos una modificación, ya que no podrá contar con Fausto Vera, expulsado ante el Matador y suspendido tras recibir una tarjeta roja directa. Además, Marcos Acuña aparece como una de las opciones para ingresar en lugar de Matías Viña.
Si bien se especulaba con la vuelta de Franco Armani, quien desde la semana pasada entrena con normalidad junto al resto del plantel, el arquero todavía no recibió el alta médica y no sería incluido en la convocatoria para visitar al Bicho en el estadio Diego Armando Maradona. De esta manera, Santiago Beltrán continuaría como titular, tal como ocurrió en lo que va del Torneo Apertura, mientras que Ezequiel Centurión ocuparía un lugar en el banco de suplentes.
Todo indica que el regreso del "Pulpo" al arco del Millonario se daría en el encuentro ante el Club Ciudad de Bolívar, por los 32avos de final de la Copa Argentina, que se disputará el próximo martes 17 de febrero en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis.
Además de la ausencia de Armani, el Muñeco analiza realizar dos modificaciones para visitar a Argentinos Juniors: el ingreso de Marcos Acuña y de Giuliano Galoppo en reemplazo de Matías Viña y del suspendido Fausto Vera. Por otro lado, no se descarta alguna variante en la ofensiva debido al bajo rendimiento mostrado por Salas y Facundo Colidio en el último encuentro, en un River que necesita reaccionar para seguir prendido en el Torneo Apertura.
La posible formación de River para enfrentar a Argentinos Juniors
El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.
