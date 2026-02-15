Franco Armani no tiene el alta y es duda en River para enfrentar a Ciudad de Bolívar

franco armani

La lesión de Franco Armani y las alternativas que tiene River

El 4 de enero, Armani sufrió un desgarro grado II en el aductor derecho que lo dejó fuera de los amistosos ante Millonarios y Peñarol. Posteriormente, una inflamación en el tendón de Aquiles demoró su recuperación y estiró los plazos previstos. Ante este panorama, el entrenador apostó por Santiago Beltrán, quien tuvo un buen inicio sin recibir goles en sus primeras presentaciones. No obstante, en los últimos dos partidos el equipo mostró falencias defensivas y le marcaron cinco tantos más allá de no tener culpa directa en alguno.