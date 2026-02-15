Franco Armani no tiene el alta y es duda en River para enfrentar a Ciudad de Bolívar
El arquero aún no recibió el alta médica y podría perderse el partido del Millonario por Copa Argentina. Gallardo evalúa a Beltrán o Centurión.
Franco Armani continúa sin el alta médica y su presencia en el partido de River frente a Ciudad de Bolívar, por los 32vos de la Copa Argentina, está en duda. El encuentro se disputará el martes a las 22 en el Estadio La Pedrera de San Luis y Marcelo Gallardo espera definiciones en los próximos entrenamientos.
El experimentado arquero, que todavía no sumó minutos en lo que va de 2026 y encendió las alarmas puertas adentro, se entrena a la par del grupo desde hace dos semanas. Sin embargo, el cuerpo médico aún no le dio el visto bueno definitivo para volver a la competencia oficial temiendo que una molestia o lesión pueda llegar a aparecer y complicar aún más las cosas dentro de un plantel que necesita reaccionar.
La lesión de Franco Armani y las alternativas que tiene River
El 4 de enero, Armani sufrió un desgarro grado II en el aductor derecho que lo dejó fuera de los amistosos ante Millonarios y Peñarol. Posteriormente, una inflamación en el tendón de Aquiles demoró su recuperación y estiró los plazos previstos. Ante este panorama, el entrenador apostó por Santiago Beltrán, quien tuvo un buen inicio sin recibir goles en sus primeras presentaciones. No obstante, en los últimos dos partidos el equipo mostró falencias defensivas y le marcaron cinco tantos más allá de no tener culpa directa en alguno.
Ezequiel Centurión, ya recuperado de una lesión en la muñeca, aparece como otra alternativa para ocupar el arco millonario. Con el ciclo del entrenador bajo presión tras dos derrotas consecutivas, la decisión final podría inclinarse por sostener una base titular para el cruce ante Ciudad de Bolívar, que viene de debutar con empate frente a Godoy Cruz de Mendoza. En los próximos días se definirá quién custodiará el arco de River.
