Chilavert explicó qué le pasó a Armani en el gol de Vélez

"Es injusto cómo le critican a Armani. La pelota perdió dirección antes de que le llegue a él y por eso fue gol", expresó el ex futbolista paraguayo a través de Twitter, respondiéndole a un periodista.

Pero no qué ahí, y Chilavert argumentó su explicación. "Es fácil hablar desde afuera. No fue un error. La pelota tiene una válvula inteligente que mucha gente del fútbol no sabe que le hace perder dirección. Saludos", sentenció.

image.png