Franco Carboni rescindió su préstamo en River a menos de dos meses de ser presentado

Pero esto ocurrió cuando Martín Demichelis era el técnico. Una vez que se dio la salida del ex defensor central y la llegada de Gallardo, Carboni, de 21 años, se enteró que no iba a ser tenido en cuenta por lo que terminó por rescindir el préstamo. El jugador no formó parte de la lista de buena fe para enfrentar a Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores.