Desde qué hora y dónde ver hoy jueves en TV los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022
En la previa al Mundial 2026, una señal deportiva tiene este jueves un especial de casi 24 horas con el camino completo hacia la tercera estrella.
A exactamente una semana del comienzo de la Mundial 2026, las señales deportivas empiezan a sintonizar en modo mundialista y apuestan fuerte a la nostalgia de la última gran gesta de la Selección Argentina, precisamente hace cuatro años en el Mundial de Qatar 2022.
De esta manera, este jueves, a partir de las 07:00 de la mañana, la pantalla de TyC Sports ofrecerá una programación especial ininterrumpida dedicada exclusivamente a repasar el camino de la Scaloneta hacia la tercera estrella.
La propuesta de la señal de cable consistirá en revivir la totalidad de los encuentros disputados en tierras qataríes, emitidos uno tras otro de manera continuada desde el inicio de la transmisión matutina hasta la medianoche (las 24:00).
"Para calentar motores: viví un día Mundial con todos los partidos que hicimos en Qatar en TyC Sports", destaca la promoción oficial del canal deportivo para invitar a los fanáticos a revivir paso a paso, desde el debut hasta la histórica final contra Francia, la campaña campeona del mundo liderada por Lionel Messi.
La propuesta arranca con la derrota del equipo de Scaloni ante Arabia Saudita en el debut, justo a la misma hora en que se jugó aquel día de 2022. Continuará desde las 9 con Argentina vs. México, y luego a las 11 con el encuentro ante Polonia.
A las 13 arrancan los octavos de final ante Autralia, y la llamada "Batalla de Lusail" contra Países Bajos tendrá lugar desde las 15. Para las 18 llega se espera la semifinal ante Croacia, mientras que la gran final contra Francia iniciará a las 21 horas.
Cómo ver en vivo los siete partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports se transmite en:
- DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).
- Flow / Cablevisión: Canal 22 (SD) y Canal 101 (HD).
- Telecentro: Canal 106 (SD) y Canal 1016 (HD).
- Movistar TV: Canal 200 (HD).
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