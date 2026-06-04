Desde qué hora y dónde ver hoy jueves en TV los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

A las 13 arrancan los octavos de final ante Autralia, y la llamada "Batalla de Lusail" contra Países Bajos tendrá lugar desde las 15. Para las 18 llega se espera la semifinal ante Croacia, mientras que la gran final contra Francia iniciará a las 21 horas.

image El cronograma de TyC Sports de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Cómo ver en vivo los siete partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

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