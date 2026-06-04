Finales de la NBA: New York Knicks dio el golpe en San Antonio y se quedó con el primer juego

Las figuras de una noche con actuaciones clave en las finales de la NBA

El triunfo de los Knicks se cimentó sobre grandes rendimientos colectivos, ratificando el notable presente del equipo, que arrastra una imponente racha de 11 victorias consecutivas desde los playoffs de la Conferencia Este.

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Jalen Brunson: El principal referente del equipo ratificó su estatus de estrella de la postemporada (donde promedia 26 puntos por partido) y se alzó como la gran figura del encuentro al comandar la ofensiva con 30 puntos .

Josh Hart: Tuvo una labor titánica en la zona pintada y en la distribución del juego, aportando la destacada cifra de 15 rebotes y 6 asistencias .

Karl-Anthony Towns: El ala-pívot dominicano completó una planilla sobresaliente con un doble-doble de 18 puntos y 12 asistencias, resultando clave en la generación de juego para destrabar el parcial decisivo.

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¿Cómo siguen las finales de la NBA?

Tras este primer impacto en rodeo ajeno, la serie por el anillo de campeón continuará en el mismo escenario texano. Los dirigidos por Gregg Popovich buscarán asimilar el golpe e igualar la eliminatoria antes de mudar la localía a Nueva York.

El juego 2 de las Finales de la NBA se disputará el próximo domingo 7 de junio a las 21:00 (hora local de San Antonio).

Calendario:

Partido 2: domingo 7 de junio, 21.00 (San Antonio)

Partido 3: miércoles 10 de junio, 21.30 (Nueva York)

Partido 4: viernes 12 de junio, 21.30 (Nueva York)

Partido 5*: lunes 15 de junio, 21.30 (San Antonio)

Partido 6*: jueves 18 de junio, 21.30 (Nueva York)

Partido 7*: domingo 21 de junio, 21.00 (San Antonio)

* En caso de ser necesarios.