Franco Colapinto adelantó su trabajo con Alpine para 2026 e ilusionó a todos

De esta manera, el argentino se perfila para continuar en Alpine en 2026, reforzando un vínculo que parece sólido. La escudería confía en su proyección y Colapinto, en plena curva ascendente, se enfoca en seguir aprendiendo para consolidarse definitivamente en la F1.

franco colapinto alpine

Fórmula 1: el cronograma del GP de México

El cronograma del fin de semana será el siguiente: el viernes 24 se realizarán las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1 : 15:30 a 16:30.

: 15:30 a 16:30. Prácticas Libres 2: 19 a 20.

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3 : 14.30 a 15:30.

: 14.30 a 15:30. Clasificación: 18 a 19.

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17:00.