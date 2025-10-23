Franco Colapinto adelantó su trabajo con Alpine para 2026 e ilusionó a todos
El piloto argentino reconoció que ya piensa en el próximo año y destacó su buena sintonía con el equipo francés, aunque admitió que la temporada actual fue más dura de lo esperado.
La continuidad de Franco Colapinto en Alpine parece cada vez más encaminada. El joven piloto argentino, que debutó en la Fórmula 1 con la escudería francesa, reveló en conferencia de prensa que ya trabaja junto al equipo en el desarrollo del auto de 2026. A la espera del anuncio oficial, se mostró optimista con el rumbo del proyecto y satisfecho con la evolución que ha tenido en su primer año completo dentro de la categoría.
“Estamos trabajando cada vez mejor. Sabíamos que 2025 sería una temporada de transición, pero resultó más complicada de lo que esperábamos. Lo importante es que ya estamos enfocados en el coche del año que viene”, explicó el bonaerense, quien atraviesa un proceso de adaptación intenso junto al experimentado Pierre Gasly.
El piloto de Pilar destacó el ambiente interno y la unidad dentro de Alpine: “Me siento cómodo con los ingenieros, estamos todos empujando para el mismo lado, y eso me deja tranquilo. Más allá de los resultados, siento que hay un crecimiento real”. Aunque todavía no logró sumar puntos en el campeonato, su rendimiento ha sorprendido a los especialistas, especialmente por su rápida adaptación a la Fórmula 1 y su madurez en pista.
Con humor, Colapinto también dejó una frase que retrata el nivel de exigencia que atraviesa: “Estoy con ganas de ver qué pasa y de estar un poco menos estresado. Me están saliendo canas, voy a terminar como vos”, bromeó ante los periodistas.
Colapinto y el mano a mano con Gasly: se impone a pesar de la experiencia del francés
En cuanto a su duelo con Gasly, los números muestran una paridad notable. A lo largo de la temporada, el francés terminó siete veces por delante del argentino, pero Franco no pudo participar en Silverstone por problemas técnicos. Esa situación hace que la diferencia entre ambos sea mínima, algo que dentro del equipo interpretan como una señal de que el novato ya está al nivel competitivo esperado.
De esta manera, el argentino se perfila para continuar en Alpine en 2026, reforzando un vínculo que parece sólido. La escudería confía en su proyección y Colapinto, en plena curva ascendente, se enfoca en seguir aprendiendo para consolidarse definitivamente en la F1.
Fórmula 1: el cronograma del GP de México
El cronograma del fin de semana será el siguiente: el viernes 24 se realizarán las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Viernes 24 de octubre
- Prácticas Libres 1: 15:30 a 16:30.
- Prácticas Libres 2: 19 a 20.
Sábado 25 de octubre
- Prácticas Libres 3: 14.30 a 15:30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 26 de octubre
- Carrera: 17:00.
