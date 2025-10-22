Colapinto le bajó el tono a la polémica con Gasly: "Las órdenes del equipo están para cumplirse"
El piloto argentino de Alpine se refirió por primera vez a su maniobra en Austin, reconoció su "error" y ya piensa en el próximo desafío en México.
Franco Colapinto rompió el silencio luego de la controversia que protagonizó en el Gran Premio de Estados Unidos, cuando desobedeció una orden del equipo Alpine y superó a su compañero Pierre Gasly en las vueltas finales, para cruzar la meta en el puesto 17. La maniobra, que generó revuelo en la escudería y en el paddock, motivó una reunión interna y dejó una lección para el joven piloto argentino, quien reconoció públicamente que “las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase”.
En declaraciones al sitio oficial de Alpine, explicó que la situación fue tratada puertas adentro y destacó la importancia del trabajo colectivo: “Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: mejorar en cada sesión y en cada fin de semana”. Además, aseguró que su enfoque ahora está en el Gran Premio de México, una cita que considera especial por el cariño del público latinoamericano. “El ambiente en la Ciudad de México siempre es increíble. Será fantástico correr con tanto apoyo, aunque la altitud del circuito representa un reto adicional”, expresó el oriundo de Pilar.
Durante la conferencia posterior a la carrera en Austin, ya había intentado justificar su decisión, señalando que Gasly tenía los neumáticos más desgastados y que necesitaba adelantarlo para defenderse del ataque de Gabriel Bortoleto. “Era lo mejor para la situación que teníamos. Estábamos peleando por el puesto 17 y no tenía sentido discutir por eso”, argumentó.
Sin embargo, con el correr de los días, el argentino cambió su tono y buscó dejar atrás la polémica. A lo largo de la temporada, el equipo francés permitió intercambios de posición entre sus pilotos en varias oportunidades, tanto en favor de Gasly (en Imola y Azerbaiyán) como de Colapinto (en Canadá y Países Bajos). En esta ocasión, el contexto de carrera y la falta de puntos en juego hicieron que la maniobra resultara más una cuestión disciplinaria que deportiva.
Fórmula 1: el cronograma del GP de México
El cronograma del fin de semana será el siguiente: el viernes 24 se realizarán las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Viernes 24 de octubre
- Prácticas Libres 1: 15:30 a 16:30.
- Prácticas Libres 2: 19 a 20.
Sábado 25 de octubre
- Prácticas Libres 3: 14.30 a 15:30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 26 de octubre
- Carrera: 17:00.
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
