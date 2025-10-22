Colapinto le bajó el tono a la polémica con Gasly: "Las órdenes del equipo están para cumplirse"

En declaraciones al sitio oficial de Alpine, explicó que la situación fue tratada puertas adentro y destacó la importancia del trabajo colectivo: “Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: mejorar en cada sesión y en cada fin de semana”. Además, aseguró que su enfoque ahora está en el Gran Premio de México, una cita que considera especial por el cariño del público latinoamericano. “El ambiente en la Ciudad de México siempre es increíble. Será fantástico correr con tanto apoyo, aunque la altitud del circuito representa un reto adicional”, expresó el oriundo de Pilar.