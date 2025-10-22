Fuerte respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras desobedecer a Alpine: "Las órdenes fueron excesivas"

El analista agregó que el A525 no está en condiciones de competir con los equipos punteros, y que el argentino necesita mostrarse: “Es el único parámetro real para medir su nivel. Tiene que vencer a su compañero de equipo, y lo está haciendo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1980065930060370171&partner=&hide_thread=false Team orders turns into an intra-team battle!



Franco Colapinto passes Pierre Gasly with an audacious overtake on his team mate #F1 #USGP pic.twitter.com/ZKxR4TOPjX — Formula 1 (@F1) October 20, 2025

Palmer insistió en que el exceso de control de las escuderías puede desvirtuar el espíritu de la competencia: “Estos son algunos de los mejores pilotos del mundo; hay que confiar en que también compitan entre sí con respeto, sobre todo cuando hay tan poco en juego”.

El británico profundizó en la posible estrategia de Alpine, que habría comenzado la carrera con menos combustible del necesario, esperando una neutralización o un coche de seguridad. Esa decisión, explicó, habría forzado la orden de mantener posiciones para evitar un sobreconsumo en las últimas vueltas.

“Puede que no haya sido prudente desobedecer la orden, pero Colapinto necesita tomar decisiones que le ayuden a asegurar su futuro”, opinó Palmer. “Cualquier verdadero piloto de carreras entenderá sus motivos”.

image

Tras la polémica, Colapinto reconoció públicamente que “las instrucciones del equipo siempre deben seguirse”, aunque evitó polemizar. Este viernes iniciará su actividad en el Gran Premio de México, mientras Alpine define si continuará en 2026 dentro de la categoría.