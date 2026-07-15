Franco Colapinto, contundente al palpitar la semifinal con Inglaterra: "De ninguna manera"
En la previa de un duelo clave, el piloto de Alpine protagonizó un divertido momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra también llegó al paddock de la Fórmula 1. En medio de una dinámica organizada por Alpine, Franco Colapinto fue consultado sobre el posible campeón del torneo y su respuesta no dejó lugar para las dudas.
Durante el intercambio, desde el equipo francés le preguntaron al piloto argentino: "¿Inglaterra gana la Copa del Mundo?". Apenas escuchó la consulta, Colapinto comenzó a reírse antes de responder con total firmeza: "De ninguna manera. No no no", dejando en claro cuál es su deseo de cara al trascendental encuentro.
El momento fue registrado en video y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la reacción del joven piloto, que no dudó en respaldar a la Selección Argentina en la previa de uno de los partidos más importantes del campeonato.
El video de Franco Colapinto que se volvió viral
En cuestión de minutos, el fragmento fue replicado por distintas cuentas vinculadas al automovilismo y al fútbol, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Muchos fanáticos destacaron la espontaneidad de Colapinto, mientras que otros celebraron su respuesta con mensajes de apoyo y humor de cara al clásico frente al conjunto inglés.
La publicación también alimentó el clima de expectativa que se vive entre los argentinos antes de la semifinal. La rivalidad histórica entre ambas selecciones convierte cada enfrentamiento en un partido especial, por lo que cualquier referencia al duelo genera una enorme repercusión entre los hinchas.
Con una simple respuesta y entre risas, Franco Colapinto volvió a mostrar su apoyo incondicional a la Albiceleste y terminó protagonizando uno de los momentos más comentados de la jornada, a pocas horas de un encuentro que mantiene en vilo a todo un país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario