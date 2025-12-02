Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios para el Gran Premio de Abu Dhabi, la última fecha del año
El piloto argentino correrá la fecha final del calendario en Yas Marina, donde buscará terminar la temporada con un rendimiento sólido tras un paso irregular por Asia y Medio Oriente.
Franco Colapinto llegará este fin de semana al Gran Premio de Abu Dhabi con un objetivo claro: cerrar su primera temporada completa en la Fórmula 1 con una actuación convincente. El argentino, que viene de un difícil paso por Qatar -incluyendo un último puesto en la Sprint y un 14° lugar en la carrera principal- volverá a subirse al Alpine A525 por última vez en 2025, preparado para enfrentar el tradicional cierre del año en el circuito de Yas Marina.
La fecha final siempre funciona como un punto de evaluación para equipos y pilotos, algo que el joven de Pilar buscará capitalizar tras un campeonato de aprendizaje intenso. Si bien Alpine no ha logrado alcanzar un rendimiento competitivo constante, Colapinto buscará aprovechar uno de los trazados donde históricamente se ven mejoras técnicas gracias a la gran cantidad de datos acumulados durante la temporada.
A lo largo del año, alternó buenas sensaciones con dificultades estructurales del equipo. Desde su debut con un 16° lugar en Emilia-Romaña hasta su mejor resultado en Zandvoort, donde terminó 12°, el argentino mostró capacidad de adaptación pese a los problemas de fiabilidad, los errores en boxes -como en Hungría- y la falta de velocidad pura en clasificación.
Tras la pausa de verano, supo sumar actuaciones correctas en Singapur y Austin, destacándose por superar en pista a Pierre Gasly en ambas pruebas de Texas. Aunque los resultados no siempre acompañaron, la constancia del piloto fue uno de los puntos más valorados dentro de Alpine.
El trazado de Abu Dhabi, con sus dos zonas de DRS, 16 curvas y más de 5 kilómetros de extensión, es un escenario donde la gestión del auto será determinante. La vuelta rápida la ostenta Kevin Magnussen desde 2024 con 1:25.637, mientras que Lando Norris fue el ganador el año pasado. Para Colapinto, más allá del resultado final, la prioridad será completar un fin de semana sin errores, demostrando solidez en ritmo de carrera y un salto técnico que Alpine necesita para encarar 2026 con expectativas renovadas.
Con el equipo ya enfocado en la próxima temporada, esta última cita representa una vitrina ideal para que el argentino deje una buena impresión en la escudería. El fin de semana en Yas Marina será, para él, más que un cierre: una oportunidad para reafirmar su potencial y demostrar que merece un rol aún más fuerte en la Alpine de 2026.
Se termina la temporada de Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi
El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10. El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.
Viernes 5 de diciembre
- Práctica Libre 1: 6.30
- Práctica Libre 2: 10.00
Sábado 5 de diciembre
- Práctica Libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 7 de diciembre
- Carrera a 58 vueltas: 10.00
Una por una, todas las carreras de Franco Colapinto en Alpine durante 2025
1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
3- GP de España: llegó en el 15° lugar
4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19
13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar
14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar
15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17
16- GP de México: terminó en el puesto 16
17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó
18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15
19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar
20- Sprint del GP de Qatar: llegó en el puesto 20
21- GP de Qatar: terminó en el 14° lugar
GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
