Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios para el Gran Premio de Abu Dhabi, la última fecha del año

Con el equipo ya enfocado en la próxima temporada, esta última cita representa una vitrina ideal para que el argentino deje una buena impresión en la escudería. El fin de semana en Yas Marina será, para él, más que un cierre: una oportunidad para reafirmar su potencial y demostrar que merece un rol aún más fuerte en la Alpine de 2026.

Se termina la temporada de Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi

El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10. El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6.30

Práctica Libre 2: 10.00

Sábado 5 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00

Una por una, todas las carreras de Franco Colapinto en Alpine durante 2025

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19

13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar

14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar

15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17

16- GP de México: terminó en el puesto 16

17- Sprint del GP de San Pablo: abandonó

18- GP de San Pablo: terminó en el puesto 15

19- GP de Las Vegas: vio la banderas de cuadros en el 17° lugar

20- Sprint del GP de Qatar: llegó en el puesto 20

21- GP de Qatar: terminó en el 14° lugar

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00