Franco Colapinto, atento: en Europa aseguran que Alpine ya decidió su futuro

El rendimiento del argentino habría sido clave para convencer al equipo. “Cumplió con todo lo que le pidieron: completó las carreras, cuidó el auto, sumó puntos, tuvo sus mejores resultados en la máxima categoría”, explicó Coronel. Mientras tanto, Colapinto mantiene la cautela cada vez que le consultan por su futuro. Antes del receso, aseguró que su único objetivo era concentrarse en manejar y mejorar el rendimiento del auto: “Creo que ustedes saben más que yo, con todos los rumores. No sé ni un cuarto de lo que ustedes saben”, había respondido entre risas.

Ahora, todo indica que el argentino podría tener una definición favorable en las próximas semanas. El regreso de la Fórmula 1 en Zandvoort será el primer paso antes de una confirmación que los fanáticos esperan desde hace meses.