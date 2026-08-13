Franco Colapinto, atento: en Europa aseguran que Alpine ya decidió su futuro
El argentino ganó confianza durante la temporada y, según Motorsport, su rendimiento habría despejado las dudas sobre su continuidad en la escudería.
Franco Colapinto recibió una buena noticia sobre su futuro en Alpine a pocos días del regreso de la Fórmula 1. El prestigioso medio Motorsport analizó la situación del argentino y aseguró que su crecimiento durante la temporada alivió las dudas sobre su continuidad a largo plazo.
La Fórmula 1 volverá a la actividad el próximo fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort entre el 21 y el 23 de agosto. Allí, el piloto argentino afrontará la segunda parte de una temporada en la que consiguió consolidarse dentro de la zona media.
El periodista Filip Cleeren destacó la evolución del piloto de 23 años y señaló que tanto Colapinto como Pierre Gasly fueron importantes para que Alpine pudiera atravesar una temporada mucho más competitiva que la anterior: “Colapinto también ganó confianza, lo que lo ha convertido en una presencia más estable en la zona media y ha aliviado las dudas sobre su futuro a largo plazo”, escribió el periodista de Motorsport.
El argentino suma 19 puntos después de las primeras 11 carreras y ocupa el duodécimo lugar del campeonato. Además, consiguió su mejor resultado del año en Canadá, donde terminó sexto, completó todos los Grandes Premios y en distintos momentos logró quedar por delante de su compañero Gasly.
Cuándo podría confirmarse la continuidad de Franco Colapinto
El contrato del argentino con Alpine finaliza a fin de temporada y la escudería había anticipado que evaluaría su situación antes del receso de verano europeo. Sin embargo, según informó el periodista argentino Darío Coronel, la decisión estaría prácticamente tomada: Colapinto continuaría como piloto titular de Alpine en 2027 y el anuncio oficial podría llegar después del Gran Premio de Países Bajos.
El rendimiento del argentino habría sido clave para convencer al equipo. “Cumplió con todo lo que le pidieron: completó las carreras, cuidó el auto, sumó puntos, tuvo sus mejores resultados en la máxima categoría”, explicó Coronel. Mientras tanto, Colapinto mantiene la cautela cada vez que le consultan por su futuro. Antes del receso, aseguró que su único objetivo era concentrarse en manejar y mejorar el rendimiento del auto: “Creo que ustedes saben más que yo, con todos los rumores. No sé ni un cuarto de lo que ustedes saben”, había respondido entre risas.
Ahora, todo indica que el argentino podría tener una definición favorable en las próximas semanas. El regreso de la Fórmula 1 en Zandvoort será el primer paso antes de una confirmación que los fanáticos esperan desde hace meses.
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