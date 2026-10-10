Franco Colapinto y una jornada para el olvido: "Desastre"

Y dijo estar “un poco perdido, para ser sincero” en cuanto a los problemas que afrontó su indócil A526, porque “en la Q1 parecía bastante fácil hacer la vuelta y las cosas no venían tan mal, pero después fue muy, muy malo", sentenció.

De manera que a Franco le espera un domingo complicado, tratando de tener una buena largada que le permita avanzar desde el principio algunos puestos y luego aprovechar las pocas oportunidades que se le presenten, dado que el sobrepaso en el circuito urbano de Marina Bay es de lo más difícil.

Junto a su compañero Pierre Gasly, que larga desde el 7° lugar, el objetivo de Colapinto es ganar puntos para volver a ubicar a Alpine como quinto equipo tras Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren, algo que se presenta más complicado con cada gran premio.