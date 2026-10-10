Franco Colapinto y una jornada para el olvido: "Desastre"
El piloto argentino de Alpine no encontraba explicación a los fallos en el desempeño de su monoplaza, que lo relegaron a la 15° posición en la grilla de largada para el GP de Singapur.
Como se sabe, Franco Colapinto larga este domingo desde la 15° lugar de la grilla para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 después haber terminado 16° en la clasificación, pero siendo beneficiado con una posición gracias a la penalización impuesta al británico George Russell (Mercedes).
La del sábado fue una jornada para el olvido en cuanto a la performance del piloto argentino: debió abandonar la carrera sprint por problemas técnicos en su Alpine y luego su ronda de clasificación para la carrera principal de este domingo “fue un desastre”.
Así la definió el pilarense de 23 años, quien por estas horas debe estar buscando explicaciones a lo que, en principio le pareció inexplicable. "Perdimos mucho el balance del auto. En la última vuelta de Q2 fue un desastre", declaró tras las dos tandas de clasificación que pudo completar.
"Creo que fue uno de los peores balances que tuve en mucho, mucho tiempo. Así que no, no entiendo el porqué, porque en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, así que sentía como que tenía bastante por venir. Y nada, la verdad, la Q2 fue un desastre", reiteró.
"Muy extraño… No tenía agarre trasero en la última vuelta", insistió el argentino ante los medios internacionales, agregando que el desempeño de su monoplaza “fue extremadamente malo, fue el peor balance que tuve en todo el fin de semana”.
Y dijo estar “un poco perdido, para ser sincero” en cuanto a los problemas que afrontó su indócil A526, porque “en la Q1 parecía bastante fácil hacer la vuelta y las cosas no venían tan mal, pero después fue muy, muy malo", sentenció.
De manera que a Franco le espera un domingo complicado, tratando de tener una buena largada que le permita avanzar desde el principio algunos puestos y luego aprovechar las pocas oportunidades que se le presenten, dado que el sobrepaso en el circuito urbano de Marina Bay es de lo más difícil.
Junto a su compañero Pierre Gasly, que larga desde el 7° lugar, el objetivo de Colapinto es ganar puntos para volver a ubicar a Alpine como quinto equipo tras Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren, algo que se presenta más complicado con cada gran premio.
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