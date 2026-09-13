Franco Colapinto en el GP de Madrid: la divertida previa del argentino y su ilusión con la posición de salida
El piloto nacional volvió a mostrar su carisma característico antes del inicio de la carrera en España y palpitó su largada desde la novena colocación.
Franco Colapinto vuelve a estar en el centro de las miradas en la Fórmula 1, esta vez en el marco del Gran Premio de Madrid. En la previa de una jornada decisiva en el trazado español, el piloto argentino desplegó su carisma habitual y dejó en claro que afronta el desafío con máxima confianza y buen humor, tal como acostumbra en cada presentación de la categoría reina.
Franco Colapinto en el GP de Madrid: la divertida previa del argentino
Las redes sociales de la escudería francesa se hicieron eco del desenfadado momento que protagonizó el joven nacido en Pilar. A través de un par de videos publicados en la cuenta oficial del equipo, se pudo observar el detrás de escena de la preparación del albiceleste, repleto de perlitas y sonrisas a minutos de saltar a la pista.
Al ser consultado sobre si se encontraba listo para afrontar la competencia dominical, el bonaerense no dudó en responder con su firmeza y soltura característica: "Siempre estoy preparado. Arrancamos P9, no está mal". Su respuesta refleja el optimismo del corredor, que logró meterse en el lote de los diez primeros durante la clasificación y parte desde una posición expectante para pelear bien arriba.
Con la mira puesta en avanzar casilleros y sumar puntos importantes, Colapinto buscará capitalizar esa novena plaza de salida en un circuito exigente. El entusiasmo de los fanáticos argentinos vuelve a encenderse en las redes sociales para empujar al representante nacional en una nueva cita del calendario de la F1.
Otro de los momentos especiales en la previa del Gran Premio de España
Qué dijo Franco Colapinto en la previa del Gran premio de España
Colapinto destacó la regularidad que consiguió a lo largo de las distintas tandas. “Fue una muy buena qualy desde el comienzo hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes”, sostuvo. También valoró especialmente haber podido extraer prácticamente todo el potencial de su monoplaza. “Hice una vuelta... fue una locura. Contento con la clasificación, extraje lo máximo del auto. Es lo que quería. Feliz con el resultado”, expresó.
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