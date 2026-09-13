Franco Colapinto en el GP de Madrid: la divertida previa del argentino y su ilusión con la posición de salida

Franco Colapinto vuelve a estar en el centro de las miradas en la Fórmula 1, esta vez en el marco del Gran Premio de Madrid. En la previa de una jornada decisiva en el trazado español, el piloto argentino desplegó su carisma habitual y dejó en claro que afronta el desafío con máxima confianza y buen humor, tal como acostumbra en cada presentación de la categoría reina.