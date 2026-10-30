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Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 EN VIVO: minuto a minuto
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Después de su frustrante paso por Austin, el piloto argentino de Alpine buscará recuperarse en la 19ª fecha del campeonato 2026. Arranca el fin de semana...
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Cronograma del GP de México: días y horarios en Argentina
Con el objetivo de cortar su racha negativa en la Fórmula 1, Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de la Ciudad de México, después de abandonar en Austin, e intentará cambiar la tendencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario de la 19ª fecha de la temporada 2026.
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