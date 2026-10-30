Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 EN VIVO: minuto a minuto

Estalló la guerra en la F1: Alonso criticó a varios pilotos y seis salieron a cruzarlo

La Fórmula 1 quedó envuelta en una fuerte polémica después de las declaraciones de Fernando Alonso contra los pilotos que compiten en la zona media y trasera de la parrilla.

El español mantuvo sus críticas hacia Alex Albon por el incidente que protagonizaron en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin y recibió una respuesta contundente de varios colegas antes de la carrera en México.

Charles Leclerc, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Oliver Bearman y Carlos Sainz coincidieron con el tailandés y defendieron el nivel de los corredores de toda la categoría.

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