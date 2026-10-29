Franco Colapinto se puso una llamativa remera fusionada y causó sensación en el Gran Premio de México
El piloto argentino de la escudería Alpine llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez portando una camiseta mitad Selección Argentina y mitad Selección de México.
El arranque de la actividad oficial del Gran Premio de México 2026 tuvo un protagonista estelar fuera de la pista. Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine, se transformó en el centro de todas las miradas a su arribo al Autódromo Hermanos Rodríguez tras realizar un aplaudido guiño de simpatía hacia el público local.
Fiel a su estilo descontracturado, el joven oriundo de Pilar llegó al recinto tomando mate y luciendo una camiseta mitad argentina y mitad mexicana. El llamativo atuendo combinaba el diseño de Albiceleste con la indumentaria de la Tri, utilizando las versiones oficiales que disputaron la reciente Copa del Mundo 2026, donde México fue coanfitrión y el seleccionado nacional finalizó como subcampeón.
Durante el tradicional desfile de figuras, Colapinto fue recibido por la organización local con una flor de cempasúchil —emblema tradicional de las festividades mexicanas— la cual apreció entre sonrisas mientras firmaba autógrafos a los fanáticos que colmaron los accesos del paddock.
Franco Colapinto llegó al Gran Premio de México con una llamativa remera fusionada
IMPORTANTE: Franco Colapinto quiere cambiar la cara en México: así es el Autódromo Hermanos Rodríguez
El gesto del argentino generó un impacto inmediato en las redes sociales y en las tribunas del Hermanos Rodríguez, donde el público azteca le demostró un cariño especial desde su llegada. El pilarense buscará traducir esa buena energía en la pista durante las sesiones de entrenamientos libres y la clasificación del fin de semana, en un trazado donde Alpine pretende sumar puntos valiosos para el campeonato de constructores.
Cronograma del GP de México 2026: días y horarios en Argentina
Los horarios corresponden a la Argentina. La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium. La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:
Viernes 30 de octubre
- Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.
- Práctica libre 2: 19 a 20.
Sábado 31 de octubre
- Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17.
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