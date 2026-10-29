Franco Colapinto se puso una llamativa remera fusionada y causó sensación en el Gran Premio de México

El gesto del argentino generó un impacto inmediato en las redes sociales y en las tribunas del Hermanos Rodríguez, donde el público azteca le demostró un cariño especial desde su llegada. El pilarense buscará traducir esa buena energía en la pista durante las sesiones de entrenamientos libres y la clasificación del fin de semana, en un trazado donde Alpine pretende sumar puntos valiosos para el campeonato de constructores.