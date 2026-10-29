"Siento que es en familia": Franco Colapinto explicó por qué el GP de México es tan especial

Luego, explicó algunas de las particularidades que deberán afrontar los equipos: “El auto se comporta diferente. Genera más carga aerodinámica. Se respira un poco peor; con el mate tenemos un plus. Hay menos refrigeración, hay menos aire para enfriar el auto”.

Con esas variables en mente, el piloto argentino espera encontrar un buen funcionamiento en su Alpine A526 y aprovechar el respaldo de los hinchas durante una de las fechas que más disfruta del calendario. “Vamos a intentar lo mejor posible y con ganas de volver a sumar”, concluyó.

Cronograma del GP de México: días y horarios en Argentina

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.

Práctica libre 2: 19 a 20.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.

Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre