"Siento que es en familia": Franco Colapinto explicó por qué el GP de México es tan especial
El piloto argentino de Alpine recibió una camiseta que combina los colores de Argentina y México antes de correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Franco Colapinto comenzó a palpitar el Gran Premio de México de Fórmula 1 con una escena especial: recibió una camiseta que combina los colores de Argentina y del país anfitrión. El piloto de Alpine se mostró entusiasmado con el obsequio y explicó por qué la cita mexicana es una de las que más disfruta durante la temporada.
“Todos quieren que me ponga la camiseta, chicos”, expresó el argentino al referirse a la prenda. La carrera en Ciudad de México ocupa un lugar destacado en su calendario, junto con el Gran Premio de Brasil, por el acompañamiento de los fanáticos y el vínculo que siente con el público latinoamericano.
Colapinto explicó por qué espera con ilusión el GP de México
El corredor pilarense de 23 años destacó el componente personal que tiene esta visita y dejó en claro que disfruta especialmente del ambiente que se genera durante el fin de semana. “Es uno de los fines de semana que más espero: México y Brasil. Tengo ganas de ver a la gente que quiero. Siento que es en familia. Es una felicidad muy grande estar en México”, aseguró Colapinto.
Más allá del entusiasmo fuera de la pista, el argentino buscará aprovechar la competencia para conseguir un buen resultado con Alpine y volver a sumar puntos.
El desafío de Alpine por la altura de Ciudad de México
También puso el foco en las condiciones particulares del circuito Hermanos Rodríguez, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La altura modifica el comportamiento de los monoplazas y representa un desafío para la refrigeración y el rendimiento de los motores. “Con ganas de salir a pista. Puede ser un buen finde. Hay que ver cómo anda el auto en altura”, anticipó.
Luego, explicó algunas de las particularidades que deberán afrontar los equipos: “El auto se comporta diferente. Genera más carga aerodinámica. Se respira un poco peor; con el mate tenemos un plus. Hay menos refrigeración, hay menos aire para enfriar el auto”.
Con esas variables en mente, el piloto argentino espera encontrar un buen funcionamiento en su Alpine A526 y aprovechar el respaldo de los hinchas durante una de las fechas que más disfruta del calendario. “Vamos a intentar lo mejor posible y con ganas de volver a sumar”, concluyó.
Cronograma del GP de México: días y horarios en Argentina
Viernes 30 de octubre
- Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.
- Práctica libre 2: 19 a 20.
Sábado 31 de octubre
- Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17.
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