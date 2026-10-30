"Es un ídolo": Colapinto contó quién es el único piloto que es amigo en la Fórmula 1
El piloto argentino habló sobre sus vínculos con los demás corredores y destacó especialmente su relación con Checo Pérez, a quien admiraba desde chico.
Franco Colapinto llegó al Gran Premio de México con una camiseta especial, mitad argentina y mitad mexicana, y dejó una definición sobre sus relaciones dentro de la Fórmula 1. El piloto de Alpine reconoció que mantiene un vínculo de amistad especialmente cercano con Sergio "Checo" Pérez, a quien considera su único amigo entre los competidores de la categoría.
En una entrevista con ESPN, el pilarense fue consultado por la relación que tiene con sus colegas y diferenció la buena convivencia del vínculo de amistad que construyó con el mexicano. "Me llevo bien con la mayoría, creo que con el único que soy amigo es con Checo. Después hablás, saludás, obviamente con respeto, tenés una buena relación", explicó el argentino.
Luego profundizó sobre esa cercanía y mencionó también a Max Verstappen como uno de los pilotos que mantiene buenos vínculos dentro del paddock. "A Max también lo ves que tiene buena relación con todos, después en la pista es otra cosa. Yo con Checo me llevo muy bien y lo considero el más cercano de toda la Fórmula 1", agregó.
El elogio de Franco Colapinto a Checo Pérez
"Checo es un ídolo", aseguró Franco. Y explicó por qué el mexicano se convirtió en una referencia durante su infancia: "No teníamos un piloto argentino para apoyar cuando yo era chiquito y al que me levantaba para apoyar era a Checo. Cuando miraba las carreras por la tele, al que bancan ustedes era a Checo también, entonces era como nuestro argentino y queríamos que le fuera bien y lo bancábamos".
El piloto de Alpine también destacó lo especial que resulta compartir la pista con figuras que seguía por televisión: "Hoy en día poder correr contra él, correr con él y haberlo visto crecer, pelear campeonatos, estar con Fernando Alonso, con Lewis Hamilton y ahora poder competir contra ellos es algo único", expresó.
Además, valoró que el Gran Premio de México coincida con un momento importante para Pérez, quien alcanzará las 300 carreras en la F1: "Estoy contento, con ganas de que arranque el fin de semana, con Checo tengo una muy buena relación, así que espero que le vaya bien. Me alegra que haya extendido su contrato, así que lo vamos a ver un par de años más a Checo. El año pasado lo extrañamos y ahora lo tenemos de vuelta", concluyó.
¿Cómo es el cronograma del Gran Premio de México?
Viernes 30 de octubre
- Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.
- Práctica libre 2: 19 a 20.
Sábado 31 de octubre
- Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17.
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