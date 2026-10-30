"Es un ídolo": Colapinto contó quién es el único piloto que es amigo en la Fórmula 1

"CREO QUE CON EL ÚNICO QUE SOY AMIGO ES CON CHECO"



¡Franco Colapinto habló sobre su amistad con Sergio Pérez en la previa del #MexicoGP!



#MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/v3vs2RWcoI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2026

El elogio de Franco Colapinto a Checo Pérez

"Checo es un ídolo", aseguró Franco. Y explicó por qué el mexicano se convirtió en una referencia durante su infancia: "No teníamos un piloto argentino para apoyar cuando yo era chiquito y al que me levantaba para apoyar era a Checo. Cuando miraba las carreras por la tele, al que bancan ustedes era a Checo también, entonces era como nuestro argentino y queríamos que le fuera bien y lo bancábamos".