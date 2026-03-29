Franco Colapinto participaría de una exhibición en Buenos Aires

El piloto argentino también habló de sus diferencias con su compañero de escudería, Pierre Gasly, y la necesidad de mejorar durante el receso a pesar de que el resultado estuvo condicionado por el ingreso del Safety Car cuando mostraba ritmo competitivo con Alpine y aspiraba a sumar puntos.

Sobre un incidente con el británico Oliver Bearman, advirtió sobre la peligrosidad de la diferencia de velocidad, superior a 50 km/h, en curvas tomadas a fondo.

La próxima fecha será el Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo, tras el parate que permitirá ajustes en los equipos.