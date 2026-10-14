Franco Colapinto pidió frenar los ataques de los hinchas argentinos en la Fórmula 1: "No me ayudan"
El piloto argentino publicó un video en sus redes sociales donde cuestionó los insultos dirigidos a colegas y miembros de su equipo.
Franco Colapinto volvió a alzarse como el centro de atención en el paddock de la Fórmula 1, aunque esta vez por un firme mensaje puertas adentro para su propia comunidad de seguidores. A través de un video difundido en sus canales oficiales, el joven piloto argentino pidió públicamente que cesen las agresiones y los ataques cibernéticos contra otros corredores, ingenieros y mecánicos de la categoría, remarcando que dichas conductas perjudican de manera directa su trayectoria profesional.
Si bien el corredor bonaerense valoró el fervor incondicional que recibe en cada Gran Premio, fue contundente respecto a los excesos cometidos por un sector del público en las redes sociales. “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro”, expresó Colapinto, dejando en claro que las agresiones hacia sus rivales y compañeros de estructura terminan afectando la convivencia dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.
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En ese sentido, el deportista de 23 años hizo un llamado a la reflexión colectiva para promover un comportamiento más respetuoso en el ambiente deportivo. “Tenemos que intentar mejorar como sociedad”, sostuvo, instando a sus fanáticos a canalizar el entusiasmo de manera positiva y a acompañar el proyecto deportivo tanto en las jornadas exitosas como en los fines de semana complejos.
Por último, el joven talento confirmó que optó por alejarse de forma temporal de la actividad diaria en las plataformas digitales con el objetivo de priorizar la concentración y el trabajo de telemetría junto a los ingenieros de su escudería. Con la mirada puesta en los próximos compromisos del calendario, Colapinto prometió continuar batallando en pista para sumar puntos decisivos y agradeció el respaldo de cara a las competencias más cercanas a suelo sudamericano.
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