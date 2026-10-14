Franco Colapinto pidió frenar los ataques de los hinchas argentinos en la Fórmula 1: "No me ayudan"

Si bien el corredor bonaerense valoró el fervor incondicional que recibe en cada Gran Premio, fue contundente respecto a los excesos cometidos por un sector del público en las redes sociales. “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro”, expresó Colapinto, dejando en claro que las agresiones hacia sus rivales y compañeros de estructura terminan afectando la convivencia dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.