La firme decisión de Alpine con el auto de Franco Colapinto tras el caótico GP de Singapur
La escudería francesa inició una investigación urgente tras los abandonos del piloto argentino en Marina Bay y anunció un importante paquete de mejoras para la próxima carrera en Austin.
El fin de semana en el Gran Premio de Singapur dejó un saldo sumamente negativo para Alpine y encendió las alarmas de cara al tramo final de la temporada de la Fórmula 1. Franco Colapinto tuvo que abandonar tanto en la prueba Sprint como en la carrera principal debido a persistentes fallas mecánicas en su monoplaza, obligando al equipo a tomar cartas en el asunto de manera inmediata.
Ante la seguidilla de inconvenientes en el trazado callejero de Marina Bay, la cúpula técnica de la escudería confirmó que pondrá bajo la lupa los componentes dañados para determinar el origen exacto de los fallos. El director deportivo del equipo, Steve Nielsen, fue tajante al señalar que la fiabilidad había sido una de las virtudes del auto a lo largo del año y que resulta indispensable recuperarla para volver a pelear por la zona de puntos con ambos pilotos.
La firme decisión de Alpine con el auto de Franco Colapinto tras el caótico GP de Singapur
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El caótico paso por tierras asiáticas profundizó la sangría de unidades para el equipo francés, que ya acumula tres fechas consecutivas sin sumar. Esta racha los alejó en la lucha por el quinto lugar del campeonato de constructores, donde ahora se ubican a 32 puntos de Racing Bulls, una brecha que antes del inicio de la gira era de apenas nueve unidades. Pese a este panorama adverso, la dirigencia mantiene el optimismo respaldándose en el ritmo competitivo que mostró el vehículo en diversos circuitos durante la temporada.
La oportunidad para torcer el rumbo llegará en el Gran Premio de los Estados Unidos, a disputarse del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin. Para dicho evento, Alpine implementará un paquete significativo de actualizaciones y piezas nuevas en el auto del argentino, en lo que será el puntapié inicial de un exigente triplete de competencias que continuará luego en México y Brasil.
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