La firme decisión de Alpine con el auto de Franco Colapinto tras el caótico GP de Singapur

Ante la seguidilla de inconvenientes en el trazado callejero de Marina Bay, la cúpula técnica de la escudería confirmó que pondrá bajo la lupa los componentes dañados para determinar el origen exacto de los fallos. El director deportivo del equipo, Steve Nielsen, fue tajante al señalar que la fiabilidad había sido una de las virtudes del auto a lo largo del año y que resulta indispensable recuperarla para volver a pelear por la zona de puntos con ambos pilotos.