Nicolò Tresoldi ilusiona a la Selección Argentina: el "europibe" rompió el silencio sobre su futuro
Luego de marcarle un triplete al Inter de Milán por la Champions League, el delantero del Brujas abrió las puertas para vestir la camiseta Albiceleste.
La fábrica de los denominados "Europibes" no se detiene y la Selección Argentina sumó un nuevo apellido de jerarquía en su radar internacional. Se trata de Nicolò Tresoldi, el atacante de 22 años que pertenece a las filas del Club Brujas de Bélgica y que se convirtió en la gran sensación europea tras convertirle un hat-trick al Inter de Milán en el mismísimo Estadio Giuseppe Meazza por la UEFA Champions League.
El joven delantero cuenta con una historia multicultural que lo habilita a vestir distintas camisetas nacionales: nació en Italia, fue internacional juvenil para Alemania y posee raíces sudamericanas directas debido a que su madre es argentina. Luego de su actuación consagratoria ante el elenco italiano, el futbolista fue consultado sobre qué país representará en el plano absoluto y dejó abierta la puerta para una futura citación de Lionel Scaloni.
Nicolò Tresoldi ilusiona a la Selección Argentina: el "europibe" rompió el silencio sobre su futuro
IMPORTANTE: Atento Scaloni: hat-trick de Nicolò Tresoldi, el europibe que brilló en Champions y suena para la Selección
En declaraciones vertidas tras el encuentro continental, el atacante del conjunto belga reconoció el vínculo que lo une con el país y no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad. “Puedo jugar para Argentina, es un país muy lindo. Mi mamá es argentina y tengo también un poco de sangre argentina, vamos a ver lo que va a pasar en las próximas semanas, meses o días”, expresó el jugador, al tiempo que aclaró que tomará una decisión definitiva en el momento adecuado junto a su entorno.
No obstante, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá seguir de cerca sus pasos y actuar con celeridad si pretende blindar al atacante, dado que Alemania corre con ventaja en el rodaje juvenil y la Selección de Italia también monitorea sus actuaciones. De inclinarse por la Albiceleste, el goleador ingresará en una competencia interna de alto vuelo para pelear un puesto frente a figuras de la talla de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque nacional.
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