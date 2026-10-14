Nicolò Tresoldi ilusiona a la Selección Argentina: el "europibe" rompió el silencio sobre su futuro

En declaraciones vertidas tras el encuentro continental, el atacante del conjunto belga reconoció el vínculo que lo une con el país y no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad. “Puedo jugar para Argentina, es un país muy lindo. Mi mamá es argentina y tengo también un poco de sangre argentina, vamos a ver lo que va a pasar en las próximas semanas, meses o días”, expresó el jugador, al tiempo que aclaró que tomará una decisión definitiva en el momento adecuado junto a su entorno.