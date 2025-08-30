Franco Colapinto, tras quedar eliminado de la Qualy 1 en el GP de Países Bajos: "Me taparon dos autos"

El integrante de Williams, que corre con el equipo junior de la escudería británica, llegó al fin de semana en Zandvoort con una presión adicional luego de los comentarios del histórico manager italiano Flavio Briatore, quien había cuestionado su rendimiento en el último tiempo. Con ese contexto a cuestas, Colapinto encaró la clasificación con la intención de dar un golpe sobre la mesa, pero terminó quedando en el puesto 16°, lo que lo obliga a pensar en una estrategia agresiva para la carrera del domingo.