Franco Colapinto, tras quedar eliminado de la Qualy 1 en el GP de Países Bajos: "Me taparon dos autos"
Colapinto quedó eliminado en la Q1 de Zandvoort y largará 16°, tras perder su vuelta por apenas 0.067 segundos.
Franco Colapinto se mostró visiblemente contrariado luego de quedar eliminado en la primera tanda clasificatoria del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, donde el joven piloto argentino no logró acceder a la Q2 por una diferencia ínfima de apenas 67 milésimas de segundo. La frustración fue evidente en sus declaraciones posteriores, ya que el corredor de Pilar entendía que había tenido potencial para más, pero diversos factores en pista le jugaron en contra.
El integrante de Williams, que corre con el equipo junior de la escudería británica, llegó al fin de semana en Zandvoort con una presión adicional luego de los comentarios del histórico manager italiano Flavio Briatore, quien había cuestionado su rendimiento en el último tiempo. Con ese contexto a cuestas, Colapinto encaró la clasificación con la intención de dar un golpe sobre la mesa, pero terminó quedando en el puesto 16°, lo que lo obliga a pensar en una estrategia agresiva para la carrera del domingo.
En su análisis, el argentino reconoció que la jornada no había empezado de la mejor manera, ya que algunos ajustes realizados durante la tercera práctica libre resultaron contraproducentes. Sin embargo, destacó que para la sesión de clasificación lograron corregir parte de esos errores: “Hicimos unos cambios malos en la FP3, pero para la qualy revertimos y el auto mejoró. Estaba andando mucho mejor”, explicó al micrófono de la prensa especializada.
Más allá de esa mejora, el principal problema de Colapinto se dio en el momento decisivo, cuando se topó con tráfico en el último sector del trazado neerlandés, uno de los más estrechos y exigentes del calendario. Allí, según su relato, tanto Carlos Sainz como Oliver Bearman lo perjudicaron al no apartarse lo suficiente. “Me taparon en el sector 3. Perdí mucho tiempo con ellos. Cuando tenés un auto a dos segundos adelante se siente mucho, perdés carga aerodinámica y eso te arruina la vuelta”, lamentó.
Ese detalle terminó siendo clave, ya que el argentino venía transitando con muy buenos parciales en los dos primeros sectores y tenía chances concretas de meterse en la siguiente ronda. El reloj, sin embargo, fue implacable: la diferencia de 0.067 segundos lo dejó afuera de la Q2, en una muestra de lo cruel que puede resultar la Fórmula 1, donde un mínimo error o un obstáculo inesperado se paga caro.
Colapinto no ocultó su bronca: “Una pena, porque había hecho una buena vuelta. El primer sector fue rápido, el segundo también, y en el último perdí mucha carga. Creo que tendríamos que haber pasado. Ahora hay que enfocarse en mañana”, sentenció, intentando dar vuelta la página y concentrarse en la estrategia para la carrera.
